Среда, 19 Апреля 2023 18:20

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим вчерашним заявлением в очередной раз продемонстрировал свою агрессивность по отношению к Армении и к армянскому народу. Об этом 19 апреля журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он подчеркнул, что этим заявлением Алиев показал международному сообществу свой метод работы по переговорному процессу, что вполне характерно для него с учетом формы управления несвободной страной. Практически на всех переговорных площадках заметна иная реальность. <Я отрицательно отношусь к подобным заявлениям, и считаю, что оно больше было нацелено на внутреннюю аудиторию>, - сказал спикер, добавив, что не следует искать каких- то выводов из того, что и выступление премьер- министра РА Никола Пашиняна в Национальном Собрании РА, и выступление Ильхама Алиева по времени совпали.

Спикер подчеркнул, что не может сказать, будет ли на заявление Алиева реакции со стороны армянского МИД, но не исключил этого.

Что касается проникновения военнослужащих азербайджанской армии на территорию Армении, то, как считает спикер, данный факт не следует воспринимать как провал в обеспечении безопасности страны. Было немало случаев, когда граждане Армении случайно оказывались на азербайджанской территории и обнаруживали их не сразу. <Не думаю, что этот факт должен быть мерилом качества системы безопасности нашей страны. Не нужно проводить параллели, но следует быть внимательными, чтобы никто к нам не проникал>, - отметил Симонян.

Он вновь повторил версию власти о том, что азербайджанские военные были дезертирами, пытавшимися перейти из Нахичевана в Азербайджан. На замечание о том, что Баку требует их вернуть, Симонян ответил, что армянская сторона уже долгое время <требует вернуть наших пленных>. <Должны быть даны правовые оценки. Но лично я требую, чтобы Азербайджан вернул 33 армянских пленных, и делаю это на всех международных площадках", - подчеркнул спикер. Что касается дальнейшего пребывания правящей силы у власти, то, как подчеркнул председатель НС, если народ скажет, что не принимает ее видений, она уйдет.