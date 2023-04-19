Среда, 19 Апреля 2023 18:15

АрмИнфо.Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в министерской встрече Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которая прошла в понедельник в Женеве, Швейцария.

Туркменистан на этом форуме выступил с рядом инициатив по дальнейшему совершенствованию СПЕКА. При этом была подчеркнута значимость выдвинутого в 2019 году предложения Туркменистана по институциональному укреплению Программы посредством создания секретариата СПЕКА, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Также туркменская сторона выступила за формирование новых финансовых источников, необходимых для реализации проектно-программной деятельности СПЕКА. В этом контексте было поддержано предложение Туркменистана по созданию Многопартнерского транспортного фонда СПЕКА.

Кроме того, туркменская делегация высказалась за подготовку резолюции Генеральной ассамблеи ООН, посвященной 25-летию Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии.

