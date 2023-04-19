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АрмИнфо.В рамках 24-ого фестиваля <Ереванские перспективы> в Армении выступит российская оперная певица, сопрано Вероника Джиоева. Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Армении под руководством Сергея Смбатяна. Для армянской публики Джиоева исполнит арии из известных опер.
Отметим, что Вероника Джиоева - Заслуженная артистка РФ, Народная артистка Северной и Южной Осетии, приглашенная солистка Большого и Михайловского театров.
Сегодня Вероника Джиоева одна из самых востребованных певиц не только в России, но и далеко за ее пределами. Как приглашенная певица она исполняет ведущие партии в лучших мировых театрах, среди которых: Хьюстонская опера, Большой театр, Мариинский, Большой театр Женевы, театр Ла Монне в Брюсселе, Пражская опера, Финская национальная опера, Оперный театр Бари, Театр Комунале в Болонье, Театр Массимо в Палермо (Италия), театр Реал (Мадрид), Филармонический театр в Вероне, Гамбургская государственная опера. Среди дирижеров и режиссеров, с которыми работала певица: Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Тревор Пиннок, Михаил Плетнев, Владимир Федосеев, Теодор Курентзис, Инго Мецмахер, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Хартмут Хенчен, Родион Щедрин, Симона Янг, Дмитрий Черняков, Петр Селларс, Пако Азори.
Концерт в Ереване состоится 16 мая, в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна
|Фракции НС Арцаха: Право Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению
|Студенческий совет РАУ настаивает на встрече с ректором вуза
|Э.Марукян: нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана
|В вопросе регистрации в ЮНЕСКО культурного наследия армянского народа необходима последовательная работа - министр
|Организации гражданского общества Армении призывают международную общественность осудить преднамеренное разрушение армянских памятников со стороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Еревана направлено в суд
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Спикер НС РА: выступление президента Азербайджана было рассчитано на внутреннюю аудиторию
|Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече стран СПЕКА в Женеве
|В Ереване состоится концерт оперной дивы Вероники Джиоевой
|МОНКС: основной интерес школьники Армении проявляют к факультативному изучению турецкого языка
|Азербайджан может отказать РФ в продлении срока нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе - им не нужны лишние свидетели расправы над армянами - Затулин
|Министр: на территории киностудии <Арменфильм> разместится кластер искусствоведов Академгородка
|В Госмузее армяно-русской дружбы в Абовяне состоялась презентация исследования "Французский язык в русской литературе"
|Вице-премьер Армении и представители Французского агентства развития обсудили новые направления сотрудничества
|МИД Армении обвинил Алиева в торпедировании усилий армянской стороны по установлению мира на Южном Кавказе
|Минздрав Армении намерен изменить принцип обслуживания Службы скорой помощи
|Кремль: Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|Армения относится к числу стран с малым уровнем рождаемости - специалист
|Госминистр Арцаха: мы не имеем права терять самообладания, потому что вся политика, проводимая Азербайджаном, направлена на достижение этой цели
|Пятеро медиков обвиняются в выдаче фальшивых справок о прививках от COVID-19
|Минздрав: В Армении увеличилось число обращений за лечением наркозависимых
|Офис второго президента РА: При Кочаряне Ильхам вел себя как тузик, сейчас возомнил себя волкодавом, но историю не переписать
|Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
|Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Электронный танго-проект Otros Aires в мае предстанет перед армянским зрителем
|Арарат Мирзоян и Эрика Олсон обсудили процессы вокруг Арцаха и мирную повестку между Баку и Ереваном
|Езиды Армении, сохраняя свое духовное и культурное наследие, способствуют развитию РА - Президент
|Адам Шифф возглавляет кампанию в США по блокированию продажи винтовок Азербайджану
|ANCA: двухпартийная инициатива ищет $10 млн для финансирования просвещения по вопросам Геноцида армян
|Президент РА: Ереван приветствует содействие Вильнюса в размещении миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе
|Рубен Варданян напомнил Алиеву о Гаагском трибунале
|Ашотян: Лидеры Армении и Азербайджана имеют общую задачу по вытеснению России из региона
|Российский эксперт: Под шумок событий вокруг Украины американцы и турки вытесняют российских военных из Закавказья
|РПА ответило Пашиняну: Признание территориальной целостности Азербайджана не противоречит императиву реализации права народа Арцаха на самоопределение
|Родители погибших в результате пожара в селе Азат военнослужащих перекрыли трассу Ереван- Севан
|Прокуратура Армении предъявила азербайджанцу Гусейну Ахундову обвинение в убийстве сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината
|Пашинян рассказал представителю "Philip Morris International" о кампании против курения в РА
|В Армении появится улица выдающегося ученого Париса Геруни
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ваан Кочарян избран директором Института прикладных проблем физики НАН РА
|Арцах 20 апреля будет обесточен
|Ашхен Ширванян назначена замминистра экономики Армении
|Никол Пашинян: в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека
|Изменения в армии должны сопровождаться изменениями в умах людей - премьер-министр РА
|Pоссийский эксперт: Карабахский трек премьера Армении - это синусоида, а не линейка
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Люди верят в лозунг правящей партии "Есть будущее, будущее есть" - Пашинян
|Пашинян заявил о возросшей возможности установления нормальных отношений с Турцией
|На театральной сцене Гюмри пройдет международный фестиваль с участием порядка 20 театральных коллективов из Армении, Грузии и России
|Президент Ирана призвал внерегиональные покинуть регион как можно скорее
|Пашинян: РА полноценно признает территориальную целостность Азербайджана
|Овика Абрамяна обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и незаконном участии в предпринимательской деятельности
|Никол Пашинян и Эрика Олсон урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|Высокопоставленному офицеру ВС предъявлено обвинение в симуляции болезни в период боевых действий - СК
|Российский кинохит "Чебурашка" приедет в Армению в рамках недели российского кино
|В 2023 году международные армейские игры проводиться не будут
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