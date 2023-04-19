Среда, 19 Апреля 2023 17:10

АрмИнфо.В рамках 24-ого фестиваля <Ереванские перспективы> в Армении выступит российская оперная певица, сопрано Вероника Джиоева. Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Армении под руководством Сергея Смбатяна. Для армянской публики Джиоева исполнит арии из известных опер.

Отметим, что Вероника Джиоева - Заслуженная артистка РФ, Народная артистка Северной и Южной Осетии, приглашенная солистка Большого и Михайловского театров.

Сегодня Вероника Джиоева одна из самых востребованных певиц не только в России, но и далеко за ее пределами. Как приглашенная певица она исполняет ведущие партии в лучших мировых театрах, среди которых: Хьюстонская опера, Большой театр, Мариинский, Большой театр Женевы, театр Ла Монне в Брюсселе, Пражская опера, Финская национальная опера, Оперный театр Бари, Театр Комунале в Болонье, Театр Массимо в Палермо (Италия), театр Реал (Мадрид), Филармонический театр в Вероне, Гамбургская государственная опера. Среди дирижеров и режиссеров, с которыми работала певица: Марис Янсонс, Валерий Гергиев, Тревор Пиннок, Михаил Плетнев, Владимир Федосеев, Теодор Курентзис, Инго Мецмахер, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Хартмут Хенчен, Родион Щедрин, Симона Янг, Дмитрий Черняков, Петр Селларс, Пако Азори.

Концерт в Ереване состоится 16 мая, в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна