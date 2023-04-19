Среда, 19 Апреля 2023 16:55

АрмИнфо.В 25 старших школах Армении в качестве факультативного предмета идет обучение языкам региональных государств. Об этом 19 апреля в Национальном Собрании РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян.

Она отметила, что преподавание началось с сентября 2022 года в соответствии с программой правительства РА. Обучение ведется турецкому, грузинскому и азербайджанскому языкам, а также фарси. Оно осуществляется на добровольной основе. В результате исследований выяснилось, что около 400 школ республики также хотят начать обучение региональным языкам, причем, основной интерес школьники Армении проявляют к факультативному изучению турецкого языка. Но МОНКС не смогло удовлетворить эти просьбы по причине наличия проблемы с кадрами преподавателей.

Напомним, что во всех школах Армении со 2 класса проходят русский язык, а также какой- либо другой иностранный язык (английский,

французский или немецкий). Теперь в школах республики смогут выбирать и третий иностранный язык для преподавания. Основное внимание уделяется языкам стран региона - Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции.