Среда, 19 Апреля 2023 16:12

АрмИнфо. Планируется, что на территории киностудии <Арменфильм> разместится кластер искусствоведов Академгородка. Об этом 19 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, имеются четкие представления о том, что в данном кластере должно быть восстановлено кинопроизводство и возможности для кинообразования. Для этого, продолжила Андреасян, необходимо развить имеющуюся инфраструктуру киностудии <Арменфильм>. Ожидается, что скоро данную площадку посетят архитекторы, профессиональные предложения которых будут учтены. Предусмотрено, что на территории киностудии разместятся Академия искусств, старшая школа искусств, концертный зал, кинотеатр, то есть, все то, что должно послужить заявленной цели.

Отметим, что изначально планировалось, что академический городок будет возведен в Аштараке. Он разместится на территории исследовательского института физики и Института радиофизики и электроники Национальной Академии Наук. В Академгородке будут размещены до 8 вузов со всей своей инфраструктурой. Уже разработан предварительный план городка, согласно которому там будут созданы все необходимые условия для студентов и профессорско-преподавательского состава. Помимо вузов, в городке также будут созданы жилые районы, исследовательские центры, спортивные инфраструктуры, парк, амфитеатр. Городок будет рассчитан на 50 тысяч человек. Ранее сообщалось, что средства для строительства городка будут привлечены от средств, полученных от продажи зданий действующих государственных вузов.