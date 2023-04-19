Среда, 19 Апреля 2023 16:03

АрмИнфо. В Государственном музее армяно- русской дружбы в Абовяне состоялась презентация исследования "Французский язык в русской литературе". Интересный проект подготовили ученики и педагоги абовянской школы в рамках Дней франкофонии в Армении.

Как сообщает пресс-служба РЦНК в Ереване, ученики основной школы №5 имени Н. Ваняна (наполовину "русской", наполовину "французской") представили научное исследование относительно того, каким образом французский язык так прочно внедрился в русскую культуру 18-19 веков, на примере произведений великого русского писателя Льва Толстого.

Как подчеркнул директор Музея Жора Акопян, подобные исследовательские работы - новшество в школьной образовательной программе, поэтому очень важно приумножать подобные проекты.

Гостями мероприятия стали сотрудники Русского дома в Ереване и руководитель одной из самых активных общественных организаций соотечественников "Россия" Елена Акопян.

Представитель Россотрудничества Вадим Фефилов отметил: "Французский язык глубоко проник в среду русской знати 18-19 веков, поскольку Петр Первый искал союзника в бесконечных русско-шведских войнах и нашел его тогда в лице Франции. Популярность французского языка у нашего дворянства стала сходить на нет, когда в 1812 году 450- тысячная армия Франция и ее европейских союзников напала на России, и как мы все знаем из истории, уже к декабрю, она была уничтожена. Правда, еще долго пленные французы преподавали родной язык в русских дворянских семьях в качестве гувернеров. Ни тогда, ни сейчас у русских не было и нет пресловутой "культуры отмены"".

Недавно между Музеем в Абовяне и школой был подписан Договор о взаимодействии общеобразовательной и общекультурной сфер для реализации совместных проектов.