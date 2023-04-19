Среда, 19 Апреля 2023 15:51

АрмИнфо.Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 апреля, в очередной раз демонстрирует его намерение торпедировать усилия армянской стороны и международного сообщества, направленные на установление мира на Южном Кавказе.

Об том говорится в заявлении МИД РА. В армянском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что этим заявлением Ильхам Алиев демонстрирует открытое презрение к различным международным партнерам, в присутствии и посредничестве которых Азербайджан признал территориальную целостность Армении и взял на себя ряд четких обязательств, в том числе по части демаркации армяно-азербайджанской границы на основе Алма-Атинской декларации и создания международного механизма для решения вопросов прав и гарантий безопасности народа Нагорного Карабаха.

"Более того, своим заявлением президент Азербайджана открыто признает факт спланированной агрессии и оккупации суверенных территорий Республики Армения. Кроме того, он не скрывает своих намерений подвергнуть население Нагорного Карабаха этнической чистке. Президент Азербайджана, под руководством которого в этой стране происходят грубые и вопиющие институциональные нарушения прав человека и прав различных групп, открыто высказывает онтологические угрозы мирному населению Нагорного Карабаха, проживающему на своей родине", - подчеркнули в МИД РА.

Вместе с тем, официальный Ереван констатирует, что слова ненависти, высказанные высшим руководством Азербайджана по отношению к армянскому народу, явно направлены на углубление нетерпимости и ненависти в отношении армян, десятилетиями пропагандируемой государством среди азербайджанской общественности. В МИД РА в этой связи обратили внимание на тот факт, что имена эти действия также являются следствием военных преступлений, совершенных представителями азербайджанских ВС, внесудебные казни военнопленных и заложников из числа гражданских лиц по национальному признаку, убийства, их видеофиксация и распространение лицами, их совершившими, как деяние достойное гордости.

При этом в МИД РА считают, что подобными заявлениями политического руководства Азербайджана был воодушевлен также военнослужащий ВС АР, который несколько дней назад незаконно вторгся на территорию Армении и преднамеренно, зверски убил гражданина РА и пытался сообщить об этом азербайджанской стороне, а также о своем намерении убить многих других армянских мирных жителей.

"Мы уверены, что после упомянутого заявления президента Азербайджана тот факт, что эти преступления организованы на государственном уровне, не может вызывать даже сомнения у международного сообщества. Вместо поиска стабильных и долгосрочных решений проблем, накопившихся в регионе в течение лет, Азербайджан пытается продвигать свои максималистские поползновения путем применения силы и угроз силой.

Армянская сторона неоднократно предупреждала о дестабилизирующих перспективах проводимой Азербайджаном политики и обращала внимание международного сообщества на опасность такого образа действий для миропорядка, основанного на международном праве", - резюмировали в МИД РА.