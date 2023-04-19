Среда, 19 Апреля 2023 15:50

АрмИнфо.В этом году Министерство здравоохранения Армении намерено изменить принцип работы Службы скорой помощи. Об этом заявила с трибуны Парламента, отвечая на вопросы депутатов, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она пояснила, что сегодня бригады скорой помощи распределены территориально - по областям, что не очень эффективно. К примеру, на вызов из приближенного к той или иной области села бригада выехать не может, ориентируясь только на жителей своего региона.

В этой связи министр сообщила, что сейчас идет работа над картированием, в результате чего будет создана Республиканская служба скорой помощи. Основной принцип работы последней, по словам Аванесян, будет заключаться в том, что бригада скорой помощи будет обслуживать территориально самый близкий вызов. <Это повысит эффективность и скорость>, - сказала министр.

Кроме этого, она сообщила, что ведется разработка памятки, где будут обозначены случаи, в которых диспетчер может не принять вызов, а также ведомство планирует провести переподготовку диспетчерского корпуса. <Часто бывает так, что мы пропускаем важные случаи, обслуживая неважные. Граждане должны помнить о том, что каждый вызов без надобности принимается за счет спасения чьей-то жизни. Подобные вызовы должны быть направлены в первичное звено>, - сказала она.