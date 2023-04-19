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АрмИнфо.Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении России к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана.
"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности, и которые будут способствовать дальнейшему движению по пути выполнения трехсторонних договоренностей", - заявил Песков, в ответ на вопрос URA.RU. Он отметил, что договоренности между сторонами представляют собой реалистичную базу для урегулирования конфликта.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне с трибуны парламента подтвердил готовность РА признать территориальную целостность Азербайджана. Он также призвал зафиксировать, что Армения не имеет территориальных претензий к другим странам. Таким образом, он открытым текстом заявил о готовность признать Арцах в составе Азербайджана, хотя это на прямую противоречит Конституции РА. Данное заявление Пашиняна еще больше разыграло аппетит президента Азербайджана, который заявил, что кто в Нагорном Карабахе не желает получить гражданство Азербайджана, тот должен покинуть эти территории. Таким образом, Алиев публично заявляет, что намерен совершить этническую чистку в НКР.
|Фракции НС Арцаха: Право Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению
|Студенческий совет РАУ настаивает на встрече с ректором вуза
|Э.Марукян: нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана
|В вопросе регистрации в ЮНЕСКО культурного наследия армянского народа необходима последовательная работа - министр
|Организации гражданского общества Армении призывают международную общественность осудить преднамеренное разрушение армянских памятников со стороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Еревана направлено в суд
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Спикер НС РА: выступление президента Азербайджана было рассчитано на внутреннюю аудиторию
|Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече стран СПЕКА в Женеве
|В Ереване состоится концерт оперной дивы Вероники Джиоевой
|МОНКС: основной интерес школьники Армении проявляют к факультативному изучению турецкого языка
|Азербайджан может отказать РФ в продлении срока нахождения миротворцев в Нагорном Карабахе - им не нужны лишние свидетели расправы над армянами - Затулин
|Министр: на территории киностудии <Арменфильм> разместится кластер искусствоведов Академгородка
|В Госмузее армяно-русской дружбы в Абовяне состоялась презентация исследования "Французский язык в русской литературе"
|Вице-премьер Армении и представители Французского агентства развития обсудили новые направления сотрудничества
|МИД Армении обвинил Алиева в торпедировании усилий армянской стороны по установлению мира на Южном Кавказе
|Минздрав Армении намерен изменить принцип обслуживания Службы скорой помощи
|Кремль: Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|Армения относится к числу стран с малым уровнем рождаемости - специалист
|Госминистр Арцаха: мы не имеем права терять самообладания, потому что вся политика, проводимая Азербайджаном, направлена на достижение этой цели
|Пятеро медиков обвиняются в выдаче фальшивых справок о прививках от COVID-19
|Минздрав: В Армении увеличилось число обращений за лечением наркозависимых
|Офис второго президента РА: При Кочаряне Ильхам вел себя как тузик, сейчас возомнил себя волкодавом, но историю не переписать
|Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
|Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Электронный танго-проект Otros Aires в мае предстанет перед армянским зрителем
|Арарат Мирзоян и Эрика Олсон обсудили процессы вокруг Арцаха и мирную повестку между Баку и Ереваном
|Езиды Армении, сохраняя свое духовное и культурное наследие, способствуют развитию РА - Президент
|Адам Шифф возглавляет кампанию в США по блокированию продажи винтовок Азербайджану
|ANCA: двухпартийная инициатива ищет $10 млн для финансирования просвещения по вопросам Геноцида армян
|Президент РА: Ереван приветствует содействие Вильнюса в размещении миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе
|Рубен Варданян напомнил Алиеву о Гаагском трибунале
|Ашотян: Лидеры Армении и Азербайджана имеют общую задачу по вытеснению России из региона
|Российский эксперт: Под шумок событий вокруг Украины американцы и турки вытесняют российских военных из Закавказья
|РПА ответило Пашиняну: Признание территориальной целостности Азербайджана не противоречит императиву реализации права народа Арцаха на самоопределение
|Родители погибших в результате пожара в селе Азат военнослужащих перекрыли трассу Ереван- Севан
|Прокуратура Армении предъявила азербайджанцу Гусейну Ахундову обвинение в убийстве сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината
|Пашинян рассказал представителю "Philip Morris International" о кампании против курения в РА
|В Армении появится улица выдающегося ученого Париса Геруни
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ваан Кочарян избран директором Института прикладных проблем физики НАН РА
|Арцах 20 апреля будет обесточен
|Ашхен Ширванян назначена замминистра экономики Армении
|Никол Пашинян: в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека
|Изменения в армии должны сопровождаться изменениями в умах людей - премьер-министр РА
|Pоссийский эксперт: Карабахский трек премьера Армении - это синусоида, а не линейка
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Люди верят в лозунг правящей партии "Есть будущее, будущее есть" - Пашинян
|Пашинян заявил о возросшей возможности установления нормальных отношений с Турцией
|На театральной сцене Гюмри пройдет международный фестиваль с участием порядка 20 театральных коллективов из Армении, Грузии и России
|Президент Ирана призвал внерегиональные покинуть регион как можно скорее
|Пашинян: РА полноценно признает территориальную целостность Азербайджана
|Овика Абрамяна обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и незаконном участии в предпринимательской деятельности
|Никол Пашинян и Эрика Олсон урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|Высокопоставленному офицеру ВС предъявлено обвинение в симуляции болезни в период боевых действий - СК
|Российский кинохит "Чебурашка" приедет в Армению в рамках недели российского кино
|В 2023 году международные армейские игры проводиться не будут
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