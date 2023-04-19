Среда, 19 Апреля 2023 15:49

АрмИнфо.Россия приветствует шаги Армении и Азербайджана урегулировать конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении России к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана.

"Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности, и которые будут способствовать дальнейшему движению по пути выполнения трехсторонних договоренностей", - заявил Песков, в ответ на вопрос URA.RU. Он отметил, что договоренности между сторонами представляют собой реалистичную базу для урегулирования конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне с трибуны парламента подтвердил готовность РА признать территориальную целостность Азербайджана. Он также призвал зафиксировать, что Армения не имеет территориальных претензий к другим странам. Таким образом, он открытым текстом заявил о готовность признать Арцах в составе Азербайджана, хотя это на прямую противоречит Конституции РА. Данное заявление Пашиняна еще больше разыграло аппетит президента Азербайджана, который заявил, что кто в Нагорном Карабахе не желает получить гражданство Азербайджана, тот должен покинуть эти территории. Таким образом, Алиев публично заявляет, что намерен совершить этническую чистку в НКР.