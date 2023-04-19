Среда, 19 Апреля 2023 15:48

АрмИнфо.Армения в соответствии с классификацией ООН относится к числу стран с малым уровнем рождаемости. Об этом 19 апреля на пресс- конференции сообщил координатор по связям с общественностью армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения Мгер Манукян.

По его словам, основной причиной сокращения рождаемости в стране является не количество рождений, а эмиграция. В целях решения имеющейся проблемы офис Фонда ООН в области народонаселения предложил государственным институтам лучший мировой опыт, касающийся поиска решений, а не погоней за ошибками других государств. Одной из проблем, продолжил Манукян, является неиспользованный внутренний потенциал. Он указал на зачастую появляющиеся инициативы, которые не могут не вызывать удивления. <В частности, одно значимое лицо, занимающее государственную должность, предложило даже в целях повышения уровня рождаемости искусственно оплодотворить всех девушек и женщин>, - заметил специалист.

Между тем, продолжил Манукян, в стране имеются многочисленные проблемы, решение которых позволит предотвратить миграционные потоки,

создавать семьи и иметь много детей. Специалист отметил, что в Армении пары начали поздно жениться и выходить замуж, что, впрочем, является международной тенденцией. Не меньшей проблемой, по его словам, является проблема разводов, и в данном направлении лидером является Ереван, где, по результатам исследований выяснилось, что в 2022 году на каждые 2,5 бракосочетаний приходился 1 развод. Следующим за Ереваном регионом по данному показателю является Лорийская область республики, где на каждые три бракосочетания приходился 1 развод.

Манукян указал и на наличие проблем в сфере здравоохранения, в которой имеются многочисленные направления, которые необходимо улучшить. В частности, по количеству смертей на первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания. При соответствующей работе, направленной на пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, в стране появится здоровое поколение.

Эксперт также отметил необходимость в шагах, направленных на предотвращение искусственного прерывания беременности по половому признаку. В прошлом году было зафиксировано 112 таких случаев, что значительно превышает показатели предыдущих лет. Не меньшей проблемой является решение вопроса с бесплодием, а также предотвращение самоубийств, количество которых исчисляется сотнями.