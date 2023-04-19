Среда, 19 Апреля 2023 15:47

АрмИнфо. Организация перевозки гуманитарных грузов из Армении в Арцах стали основным предметом обсуждений на совещании, которое прошло накануне под председательством государственного министра Арцаха Гургена Нерсисяна.

Как передает информационный штаб Республики Арцах, в совещании, которое было посвящено социально-экономическому положению республики, поставкам и реализации товаров первой необходимости, приняли участие руководители государственных органов, представившие ход и проблемы снабжения населения товарами, а также меры государства, направленные на снижение социальной напряженности, вызванной блокадой.

<Несмотря на то, что российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста осуществляют мелкомасштабные гуманитарные перевозки, возникает много проблем с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и организацией сельскохозяйственных работ. Очевидно, что все проблемы и их решения напрямую связаны с бесперебойной и беспрепятственной связью с Республикой Армения, которой в настоящее время не хватает. Примечательно, что даже минимальный продовольственный паек, который доставляется в Арцах посредством гуманитарных грузоперевозок, не имеет стабильного процесса, с точки зрения количества и сроков процесс непредсказуем, что в свою очередь создает дополнительные сложности. Например, из-за дополнительных препятствий, созданных Азербайджаном, в течение минувшей недели, также были большие трудности с перевозкой гуманитарных грузов, и для нужд нашего населения в Арцах перевозилось в среднем пять грузовиков с товарами в день. Понятно, что этого недостаточно даже для покрытия насущных потребностей всего населения Арцаха>, - отметил госминистр.

Он добавил, что в последние дни среди населения было некоторое недовольство из-за нехватки товаров и других связанных с этим проблем. <Понятно, что сложившаяся ситуация, социальные и другие проблемы, возникшие в семьях, оставляют свое угнетающее воздействие и вытекающие из этого последствия. <Однако в сегодняшней ситуации мы не имеем права терять самообладания, потому что вся политика, проводимая Азербайджаном, направлена на достижение этой цели>, - констатировал Гурген Нерсисян.

Он указал на наличие ряда проблем. В частности, владельцы некоторых торговых объектов, используя сложившуюся ситуацию, злоупотребляя доверием и требованием государства осуществлять свободную продажу, продавали имевшийся у них товар близкому кругу лиц, отказывая в отдельных случаях другим гражданам. Товар, предоставленный в торговую точку для продажи по купонной системе, был продан без купона, как товар, приобретенный в частном порядке. Населению был реализован товар ненадлежащего качества, поскольку хозяйствующие субъекты, пользуясь тем, что проверить качественные характеристики реализуемого товара часто невозможно из-за нехватки времени, реализовывали гражданам товар ненадлежащего качества.

В связи с изложенным госминистр поручил безотлагательно разработать и внедрить дополнительные механизмы исправления перечисленных им недостатков, выявленных государственными органами в ходе повседневной работы, и применить дополнительные механизмы контроля за субъектами, допустившими нарушения.

Гурген Нерсисян также подчеркнул необходимость быстрого реагирования и решения проблем на поступающие на горячие линии сообщения и жалобы. <Немедленно будьте там, где имеется проблема. Несмотря на то, что количество продаваемого товара небольшое, необходимо максимально увеличить количество торговых точек, сократить очереди", - сказал госминистр, добавив, что в целях поддержания надлежащего качества товаров, реализуемых населению, принято решение в ближайшее время организовать оптовую реализацию товаров, включенных государством в купонную систему. <Опыт показал, что закупка товаров путем конкурсных торгов не является оправданным способом, ряд субъектов, вовлеченных в этот процесс, показали свою недобросовестность, зацикленность на получении максимальной прибыли, от такого способа работы следует отказаться как можно быстрее>, - констатировал Гурген Нерсисян.