Среда, 19 Апреля 2023 15:43

АрмИнфо.Пятеро медиков ЗАО <Севанский Медицинский Центр> обвиняются в изготовлении фальшивых документов, удостоверяющих, что граждане прошли вакцинацию от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РА, по фактическим данным, полученным в ходе предварительного следствия, обосновано, что двое семейных врачей, зная о том, что иностранные граждане могут привиться в РА только при их пребывании в республике 10 дней и более, с июля по октябрь 2021 г. составили и выдали гражданам Ирана, находящимся в Армении всего 1-2 дня, документы с заведомо ложными сведениями и записями, на основани чего указанные граждане, якобы получили прививки. Фальшивые данные были внесены в единую электронную информационную систему здравоохранения ARMED.

Выяснилось также, что семейный врач того же медицинского центра по просьбе врача- дерматолога МЦ, составил для родственника последнего фальшивые справки о прививке от COVID-19 и внес ложные сведения в систему ARMED.

На основании полученных достаточных фактов 4-м медицинским работникам ЗАО <Севанский Медицинский Центр> предъявлено обвинение по ч.1 ст. 457 УК РА (фальсификации документов и их использовании), и еще одному за соучастие - по ч.1 ст.46- 457 УК РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие завершено, материалы уголовного дела направлены в суд с обвинительным заключением.