Среда, 19 Апреля 2023 13:42

АрмИнфо.Рост экономики Казахстана в I квартале этого года составил 4,9%. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны под председательством Главы государства.

Алихан Смаилов отметил, что на сегодняшний день национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста. Вместе с тем обострение санкционной политики в мире, разрыв логистических цепочек, рост инфляции и цен на продукты питания продолжают оказывать большое влияние на замедление мировой экономики. В частности, Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции до 7% в 2023 году, а прогноз роста мировой экономики снизился до 2,8%.

«Несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году реальный рост нашей экономики составил 3,2%. В страну привлечено $28 млрд прямых иностранных инвестиций, обеспечен 18-процентный рост. Реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил $134 млрд», — сказал Премьер-Министр.

Он добавил, что количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27% до более 1,8 млн ед., а общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее).

Глава Правительства подчеркнул, что принятые в текущем году меры позволили обеспечить стабильное развитие экономики. Так, в январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%. Положительная динамика формируется по всем основным направлениям: в строительстве зафиксирован рост на 16%, в торговле – на 12%, в транспортной сфере – на 8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,4%.

Кроме того, за три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%. В свою очередь, это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры.

Вместе с тем международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд.

Премьер-Министр добавил, что международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики.