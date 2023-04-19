Среда, 19 Апреля 2023 13:41

АрмИнфо. Руководитель Офиса второго президента РА Роберта Кочаряна Баграт Микоян ответил на выпады президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что Алиев, 18 апреля в интервью АзТВ использовал выражения, не достойные самодостаточного главы государства, и видимо в целях самоутверждения, опустился до личных оскорблений. Он в частности заявил: " Мы как собак изгнали из Карабаха - Сержика Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, поставили их на колени. Во время второй карабахской войны они приехали в Карабах якобы сражаться с нами. Все трое бежали с "нашей земли" как зайцы, сегодня ни один из них не может и носа сунуть ни в Степанакерт, ни в какое другое место". При этом он заявил, что у арцахцев два варианта: либо жить под флагом Азербайджана, либо быть насильственно изгнанными.

"Видимо Алиев младший никак не может забыть, кому они проиграли в первую карабахскую войну. При Кочаряне Ильхам вел себя как тузик, сейчас возомнил себя волкодавом. Президенту Кочаряну он проиграл по всем позициям и эту историю не переписать, как бы он сегодня ни петушился", - заявил Баграт Микоян.