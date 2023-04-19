Среда, 19 Апреля 2023 13:37

АрмИнфо.В стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более бдительной, мобильной и ответственной. Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель группы <Альтернативные проекты> Ваге Ованнисян, комментируя вчерашнее выступление премьер-министра РА Никола Пашиняна в Национальном Собрании Армении.

По словам эксперта, данное выступление ни в коем случае не следует недооценивать, оно многослойное, опасное и обязательно будет иметь продолжение. Ованнисян обратил внимание на синхронность заявлений Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. <Это было выступление главы непризнанного государства, скажем, Южной Осетии или чего-то подобного. Сейчас происходит нечто поистине беспрецедентное. Сложившееся международно признанное государство регрессирует к статусу непризнанного>, - отметил эксперт, добавив, что глава армянского правительства не чувствует масштабов исторической катастрофы, не ощущает степени утраты. <После такого выступления тихие обсуждения в зале заседаний НС говорят о тотальном государственном и национальном крахе. Безысходная, беспросветная атмосфера армянского гетто, развалившееся общество и политические единицы, которые не знают, что делать.

Перед Николом нет альтернативного руководства, и это дает ему возможность говорить все, что он хочет, фальсифицировать историю, как он хочет, гонять государственный автомобиль, куда хочет. Это был анонс о новых потерях, о новых тяжелых ударах, которых общество и даже его образованные слои не могут себе представить.

Как мог Никол прийти к власти? Почему политическая и государственная система упорно сдавалась, оставляя за бортом управления страной грамотных, государственнических, серьезных людей? Почему долгие годы правительство воспринималось как средство накопления денег, государство как <золотая жила>, как могли высокопоставленные чиновники стать владельцами крупного капитала? Этим как раз объясняется вялая реакция общества на происходящее.

Однако это не объясняет неадекватность реакции оппозиции. В стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более бдительной, мобильной и ответственной. Человек, чувствующий себя руководителем непризнанного государства, естественно сделает так, что общество этого государства превратится в толпу и забудет свою историю, утратит чувство целостности. Он стоит на трибуне и убеждает людей, что 30-летней истории не было, у тебя не должно быть памяти, у тебя не было достоинства, ты ничто. Ему это нужно, чтобы оставаться на своем месте и контролировать толпу. А мы, общество, хотим превратиться в толпу? Конечно, не хотим, и противоядие, механизм борьбы с ним предложил сам Никол в своем выступлении>, - подчеркнул Ованнисян.