Среда, 19 Апреля 2023 11:48

АрмИнфо.Известный электронный танго-проект Otros Aires впервые выступит в Армении.

Ереванские встречи с Otros Aires обещают незабываемые впечатления. Как сообщают организаторы, концертная программа будет оснащена проекционными аудиовизуальными эффектами, кроме этого зрителей ожидает много других сюрпризов

Насладиться музыкой Otros Aires в Армении все желающие смогут 9 мая в FOODPARK BY DOWNTOWN, 10 мая - в винодельне <Ван Ард> и 11 мая - в Концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Отметим, что за 20 лет сценической деятельности группа выпустила 8 студийных дисков, провела 45 концертных туров по всему миру. Otros Aires не играет классическую музыку аргентинского танго. Otros Aires - это смесь старой аргентинской музыки, милонги, музыки аргентинских "оркестра типика" и электронных ритмов.