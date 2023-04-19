Среда, 19 Апреля 2023 11:47

АрмИнфо.Глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с заместителем госсекретаря США Эрикой Олсон. Во встрече также принял участие старший советник США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боно.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече обсуждались вопросы, связанные с установлением стабильности в регионе, урегулированием армяно-азербайджанских отношений, демаркацией и безопасностью границ, разблокированием всех экономических и транспортных связей в регионе, а также вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Мирзоян представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов, в том числе по решению вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в целях достижения всеобъемлющего и стабильного мира. Глава МИД Армении подтвердил приверженность РА мирному процессу, подчеркнув важность отказа Азербайджана от максималистских устремлений, агрессивной политики и воинственной риторики в отношении народа Нагорного Карабаха и территориальной целостности РА.

Собеседники обсудили гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе, а также императив разблокировки Бердзорского/Лачинского коридора в соответствии с положениями заявления от 9 ноября в 2020 года.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня РА-США, в том числе по стратегическому диалогу