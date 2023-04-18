Вторник, 18 Апреля 2023 22:15

АрмИнфо.Родители погибших в результате пожара в селе Азат 15 военнослужащих в двустороннем направлении перекрыли трассу Ереван-Севан. Родители требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Суреном Папикяном, которая по истечению 3 месяцев после происшествия так и не состоялась.

По словам адвоката родителей Норайра Норикяна, последние хотят услышать разъяснения от высшего руководства страны о причинах пожара и смерти их детей. Если же сейчас премьер- министр и министр обороны Армении не приедут к родным погибших солдат, то последние требуют назначить конкретный день и время встречи.

<Мы сейчас создаем неудобства для наших граждан, мы это понимаем, но и вы должны понять, что уже 3 месяца мы не можем спать. Нам надо знать, почему, при каких обстоятельствах и от чьих рук погибли наши дети>, - сказал один из родителей.

К месту блокирования дороги приехал губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян, однако последнему не удалось уговорить родителей продолжить разговор в областной администрации.

Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. 27 января был арестован заместитель командира воинской части по тылу и коммунальной службе, подозреваемый по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель людей. В рамках расследуемого уголовного арестован и офицер инженерной службы той же воинской части.