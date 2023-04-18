Вторник, 18 Апреля 2023 18:28

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял старшего вице-президента компании "Philip Morris International" Грегуара Вердо.

Премьер-министр отметил, что правительство Армении инициировало широкую кампанию против курения и работа в этом направлении носит продолжительный характер. Никол Пашинян подчеркнул важность реализации в Армении научно-исследовательских программ "Philip Morris International", деятельности научно-исследовательского центра компании, поскольку технологические и научные инновации могут способствовать снижению вреда от курения.

Он выразил готовность правительства Армении обсудить программы сотрудничества и инициативы в рамках научно-исследовательских проектов.

В данном контексте собеседники коснулись вопросов дальнейшего сотрудничества.