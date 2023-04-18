Вторник, 18 Апреля 2023 18:21

АрмИнфо.В Армении появится улица выдающегося ученого, радиофизика, радиотехника, радиоастронома, академика Национальной академии наук РА, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой антенн Ереванского политехнического института Париса Геруни. Подобное решение было принято 18 апреля на заседании Совета старейшин Еревана.

В частности, было отмечено, что именем ученого будет переименована 2-я улица административного района Давиташен, что было согласовано с семьей Геруни.

Напомним, что Парис Геруни создал уникальный радиооптический телескоп

- <зеркальный радиотелескоп Геруни> - сложнейший по своей конструкции телескоп, который также являлся одним из самых мощных радиотелескопов. Геруни автор 300 научных трудов и 25 изобретений, Лауреат Государственной премии СССР (1985), Лауреат Государственной премии АрмССР (1986), Лауреат премии IEE-URSI по антеннам (Англия,

1991), награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью им.

М.Ломоносова, медалью Международной академии экологии (2002).

На заседании Совета старейшин было также принято решение переименовать 6-ую улицу Неркин Шенгавита (административный район Шенгавит) именем великого армянского актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста, педагога, Народного артиста СССР Фрунзе Довлатяна. Кроме этого, именем армянского скульптора Терезы Мирзоян будет переименована 1 улица Норка административного района Норк-Мараш , а10-ая улица - именем художника, Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Сурена Сафаряна.

Вместе с тем, на заседании было доложено о ходе работ по установлению памятника выдающемуся армянскому политику Карену Демирчяну. Работы, как было отмечено, находятся на завершающем этапе. Ожидается, что памятник будет открыт в июле этого года.

Совет старейшин утвердил также несколько проектов по установлению в столице памятников. В частности, было принято решение об установлении памятника Авроре (Аршалуйс) Мардагинян в парке им. Комитаса. Инициатором проекта выступила гуманитарная инициатива <Аврора>, которая выразила готовность взять на себя все расходы по реализации соответствующих работ. Кроме этого, к 100-летию армянского скульптора Гукаса Чубаряна было принято решение в Детском парке Еревана установить его работу <Да святится имя твое> (1987г.), копия которой хранится в Третьяковской галерее.