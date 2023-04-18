Вторник, 18 Апреля 2023 17:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Вштуни, переулок улицы Вштуни, переулки улиц Х.Хачатряна и Акобянца, кварталы “Ной”, “Силикян”, “Лукашин”, квартал “Ахпарашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ленинградяна, Хорена Хачатряна, Аракеляна, Асмик, Асратяна, Тычины, Отяна, Р.Меликяна, Гоша, улицы Шаумяна 16 и 17, частично улицы Башинджагяна, Себастия, абоненты-жильцы 4-ого квартала в Давташене и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, “Арамянц Бжшкакан Кентрон” (односторонне), жилые дома 19, 19/6 на улице Дзорапи, абоненты-жильцы жилого дома 10 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома, прилегающие к улице Давида Бека, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы А.Шаазиза, Таманяна, Нарекаци, Шираза, В.Петросяна, Н.Аштаракеци, З.Андраика, Восканяна, А.Шахназаряна, Теряна в городе Аштарак;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Птгни;

12։00-14։00 улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, ‘Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Цахкадзор;

13։00-17:00 улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, Полиция, Школа, Детский Сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, “Микаел Варданян”, дом отдыха университета имени В. Брюсова, ООО “Адомас”, пансионат “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Араратской области:

11:00-13:00 частично село Овташат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4/2, 4/3, 4/4 на улице Киевяна, частные дома 64-86 на улице Гоголя, жилые дома 3-6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, ясли-детские сады NN73, 208, школа-интернат N10, жилые дома 97/1, 41/5, 41/6, 19/6, 50,50/5, 89, 120, 121, 200, 225/1, 356 на улице Шрджанцик Тоннель, жилые дома 5, 7, 7А, 9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 25/20, 25/27, 25/34, 35/39, 35/88/, 25/89, 90, 91 на улице Ачаряна, жилые дома 55/9, 55/6, 55/5 1-6м, 55/17, 55/26, 55/27, 103/12, 105, 107/3, 111/2, 119, 119/4, 119/8, 117/2-117/8, 129, 131, 131/2-131/6, 137, 139, 143, 145, 147/1, 188/17, 55/5,7м, 55/6, 2/3, 118/9, 151/1 на улице Царава Ахбюра, частные дома 49/2, 55/8, 55/9, 49/7, 55/12, 55/13, 55/16, 135/7, 135/8, 123/2, 127/1-127/7, 61/2-61/12, 94/1-101, 118/8 на улице Царава Ахбюра, Ереванский Государственный Университет, частные дома 1, 3, 3а на пр. Аршакуняца; частные дома на улице Горветка, жилые дома 165ш, 165а и частные дома 58-78 на улице Брюсова, абоненты-жильцы на улицах Вштуни, Аракеляна, Егиазаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы 4-ого квартала Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11/3, 11/4 на улице Гюрджяна, ООО “Шинарар”, ООО “Магас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 2, 4, 8, 10, 12 на улице Бакунца, жилые дома 5, 7 на улице Гюликевхяна, жилые дома 10, 12, 14 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 рады Сари Тага 2-10 (односторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-10:30 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

10:00-11:00 квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; частично села Хоронк и Артимет;

11:00-17:00 село Аршалуйс;

12:00-12:30 село Налбандян;

в Араратской области:

10:00-12:00 села Даракерт, Гукасаван, село Суренаван; ООО “Манана Грейн” в селе Суренаван; рыбоводческие озера Армаша в селе Армаш; ООО “Арарат Кат”, ЧП “Хостегян Вачик”, ‘Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян” и воинская часть в селе Арарат;

10:00-13:00 частично улица Шаумяна в городе Арарат; частично села Гораван и Сисаван;

10:00-16:00 частично поселок Воску Корзман фабрика в городе Арарат;

12:00-14:00 асела Мргануш, Гетазат, Абовяна, Вардашен; частично села Аревшат, Ланджазат, Дехдзут и Далар;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Гетап;

10:30-12:30 частично улицы Шаумяна, Аршавира Меликяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Бжни, частные дома Бжни, станции сотовых операторов “Юком”, ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично село Птгни;

10:30-16։30 частично село Дзорахбюр; села Ацаван, Гегадир, Вохчаберд;

11:00-14:00 село Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Кракакет”, “Черемушка”, “Сарнаран”, “Дпроц”, “Гомер”, насосная станция-2, ООО “СВС Агро”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком”, насосная станция Нор Артамета, ООО “В.Тадосян”, “Консарк”, кварталы “Нор” в Нор Артамете; квартал ‘Нор” в Мргашене; ООО “Роял Гласс Груп”, птицефабрика Гетамеча;

11։00-16:00 община Кахси, газозаправочные станции “Орнаж Газ”, “Хашбест”, ‘Баграф”, хлебный завод, молочный завод, ООО “Гаяне Овакумян”, ‘Андреасян Гарик”, “Белмет”, “Сурен ев Артур”, насосная станция Кахси и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30-11:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:30 частично улицы Саят-Нова, Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11:00-15․00 село Цовазард полностью, станции компаний “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, газозаправочная станция ''Палуни Айрапетян”, ЧП “Размик Саакян”, “Акватик”, сельский муниципалитет Цовазарда, почтовое отделение, ЧП “Оник Гаспарян”, насосная станция “Джрмух” в Цовазарде, ООО “Тарзу Левон”, школа Цовазарда;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Айкадзор, Баграван, Нор Артик в Анийском регионе; пограничные заствы Харькова и Джрапи, Ахурянское водохранилище;

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично село Гюлагарак;

12:00-17:00 села Ехегнут, Дзорагюх, Дзорагетаван;

в Сюникской области:

10:00-14:00 села Вагатин, Воротан, Нораван, Шамб, Агиту;

11:00-17:00 села Дарбас, Гетатаг, Лор, Шенатаг, Лцен.