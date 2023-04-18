|Родители погибших в результате пожара в селе Азат военнослужащих перекрыли трассу Ереван- Севан
|Прокуратура Армении предъявила азербайджанцу Гусейну Ахундову обвинение в убийстве сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината
|Пашинян рассказал представителю "Philip Morris International" о кампании против курения в РА
|В Армении появится улица выдающегося ученого Париса Геруни
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ваан Кочарян избран директором Института прикладных проблем физики НАН РА
|Арцах 20 апреля будет обесточен
|Ашхен Ширванян назначена замминистра экономики Армении
|Никол Пашинян: в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека
|Изменения в армии должны сопровождаться изменениями в умах людей - премьер-министр РА
|Pоссийский эксперт: Карабахский трек премьера Армении - это синусоида, а не линейка
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Люди верят в лозунг правящей партии "Есть будущее, будущее есть" - Пашинян
|Пашинян заявил о возросшей возможности установления нормальных отношений с Турцией
|На театральной сцене Гюмри пройдет международный фестиваль с участием порядка 20 театральных коллективов из Армении, Грузии и России
|Президент Ирана призвал внерегиональные покинуть регион как можно скорее
|Пашинян: РА полноценно признает территориальную целостность Азербайджана
|Овика Абрамяна обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и незаконном участии в предпринимательской деятельности
|Никол Пашинян и Эрика Олсон урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|Высокопоставленному офицеру ВС предъявлено обвинение в симуляции болезни в период боевых действий - СК
|Российский кинохит "Чебурашка" приедет в Армению в рамках недели российского кино
|В 2023 году международные армейские игры проводиться не будут
|Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
|Российский книжный союз займется организацией российского участия в книжных выставках и фестивалях в Армении
|Наблюдательный Совет по этике СМИ Армении отреагировал на призыв азербайджанских коллег
|Вице-спикер НС и представитель Госдепа США обсудили вопросы региональной безопасности
|Азербайджан и Турция вновь проведут учения у границ Армении
|Ашот Акопян возглавил ЗАО Газпром Армения
|АНК предлагает создать платформу, которая займется вопросом отстранения от должности спикера парламента Армении
|Байрамов и Боно обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
|Российский эксперт: инцидент у села Тех дает качественный рентген сегодняшней фазы армяно- азербайджанского конфликта
|У генпрокурора Армении новый заместитель
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сотрудник МВД не должен думать о хлебе насущном: Пашинян
|Секретарь СБ Армении провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США
|Судья по делу о теракте в парламенте 27 октября 1999 года вызван в Генпрокуратуру
|Пашинян подтвердил готовность РА поддержать процесс восстановления Сирии
|К 100-летию композитора и музыковеда Эдуарда Пашиняна
|В Ереване состоится первый сольный концерт выдающейся российской пианистки Полины Осетинской
|Избиение и сбыт наркотиков: отличились оперуполномоченные Араратского ОУ Полиции РА
|Фонд природы Кавказа направил 300 тыс. евро на реализацию программы по мониторингу растений в Армении
|В Ашхабаде состоялся «круглый стол» на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве».
|В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы
|Строительные площадки в Армении должны соответствовать международным стандартам - вице- мэр
|ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Сотка
|Омбудсмен Армении посетила азербайджанских диверсантов
|В Армении произошло столкновение электропоезда с грузовиком
|МОНКС Армении выступило с заявлением после отзыва Азербайджана своих тяжелоатлетов из Еревана
|Маркус Риттер: Несколько недель назад Ильхам Алиев через Тойво Клаара потребовал, чтобы EUMA посетила "азербайджанские эксклавы" на севере Армении
|Ален Симонян в Самарканде анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана, но была ли она?
|Задержан Арам Николян – человек, который поджог азербайджанский флаг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
|Мы поддерживаем все прагматичные подходы к обеспечению реальных результатов для людей, пострадавших от конфликта - Османи
|Посол Молдовы в РА: в центре внимания всего мира сейчас Украина, но нельзя игнорировать ситуацию в регионе Южного Кавказа
|В Ереване состоится конференция <старые и новые жертвы азербайджанской агрессии - прошлое, настоящее, будущее>
|Глава МИД Армении рассказал коллегам по Содружеству о посягательствах Азербайджана на суверенную территорию РА
|МОНКС: Государство увеличит бюджет на сохранение армянской киноиндустрии и кинонаследия в преддверии 100-летия армянского кино
|Спикер НС РА: призываем международное всех партнеров осудить агрессивные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СК Армении выступил с разъяснениями относительно акции родителей погибших военнослужащих
|Гендиректор Америабанка Артак Анесян: "Мы верим в потенциал свой и Армении"
|Читать больше
АрмИнфо.На заседании президиума Национальной академии наук РА кандидат физико-математических наук Ваан Рашидович Кочарян избран директором Института прикладных проблем физики НАН РА.
Как сообщает пресс-служба НАН РА, Ваан Кочарян родился в 1976 году в Ереване. В 1993-1998 годах учился на факультете радиофизики Ереванского государственного университета по специальности "Физика сверхвысоких частот". С 2000 года работает в Институте прикладных проблем физики НАН РА, где защитил докторскую диссертацию, получив степень кандидата физико-математических наук. В 2007-2011 годах был старшим научным сотрудником лаборатории института "Взаимодействие рентгеновских лучей и элементарных частиц с веществом", с 2011 года - заведующим лабораторией, а с 2022 года - исполняющим обязанности исполнительного директора Института институт.
Ваан Кочарян является автором 47 научных статей, участвовал во многих конференциях, руководил диссертационными работами.
Ваан Кочарян представил стратегию развития Института на заседании президиума НАН РА. Он отметил, что видение Института - быть международным высокорейтинговым научным учреждением, которое будет способствовать устойчивому развитию государства и общества путем реализации международных научных программ и конкурентоспособных научных исследований.
|Родители погибших в результате пожара в селе Азат военнослужащих перекрыли трассу Ереван- Севан
|Прокуратура Армении предъявила азербайджанцу Гусейну Ахундову обвинение в убийстве сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината
|Пашинян рассказал представителю "Philip Morris International" о кампании против курения в РА
|В Армении появится улица выдающегося ученого Париса Геруни
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ваан Кочарян избран директором Института прикладных проблем физики НАН РА
|Арцах 20 апреля будет обесточен
|Ашхен Ширванян назначена замминистра экономики Армении
|Никол Пашинян: в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека
|Изменения в армии должны сопровождаться изменениями в умах людей - премьер-министр РА
|Pоссийский эксперт: Карабахский трек премьера Армении - это синусоида, а не линейка
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян
|Люди верят в лозунг правящей партии "Есть будущее, будущее есть" - Пашинян
|Пашинян заявил о возросшей возможности установления нормальных отношений с Турцией
|На театральной сцене Гюмри пройдет международный фестиваль с участием порядка 20 театральных коллективов из Армении, Грузии и России
|Президент Ирана призвал внерегиональные покинуть регион как можно скорее
|Пашинян: РА полноценно признает территориальную целостность Азербайджана
|Овика Абрамяна обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах и незаконном участии в предпринимательской деятельности
|Никол Пашинян и Эрика Олсон урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|Высокопоставленному офицеру ВС предъявлено обвинение в симуляции болезни в период боевых действий - СК
|Российский кинохит "Чебурашка" приедет в Армению в рамках недели российского кино
|В 2023 году международные армейские игры проводиться не будут
|Экс-госминистр Арцаха рассказал, что в его понимании означает фраза "ни шагу назад"
|Российский книжный союз займется организацией российского участия в книжных выставках и фестивалях в Армении
|Наблюдательный Совет по этике СМИ Армении отреагировал на призыв азербайджанских коллег
|Вице-спикер НС и представитель Госдепа США обсудили вопросы региональной безопасности
|Азербайджан и Турция вновь проведут учения у границ Армении
|Ашот Акопян возглавил ЗАО Газпром Армения
|АНК предлагает создать платформу, которая займется вопросом отстранения от должности спикера парламента Армении
|Байрамов и Боно обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
|Российский эксперт: инцидент у села Тех дает качественный рентген сегодняшней фазы армяно- азербайджанского конфликта
|У генпрокурора Армении новый заместитель
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сотрудник МВД не должен думать о хлебе насущном: Пашинян
|Секретарь СБ Армении провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США
|Судья по делу о теракте в парламенте 27 октября 1999 года вызван в Генпрокуратуру
|Пашинян подтвердил готовность РА поддержать процесс восстановления Сирии
|К 100-летию композитора и музыковеда Эдуарда Пашиняна
|В Ереване состоится первый сольный концерт выдающейся российской пианистки Полины Осетинской
|Избиение и сбыт наркотиков: отличились оперуполномоченные Араратского ОУ Полиции РА
|Фонд природы Кавказа направил 300 тыс. евро на реализацию программы по мониторингу растений в Армении
|В Ашхабаде состоялся «круглый стол» на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве».
|В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы
|Строительные площадки в Армении должны соответствовать международным стандартам - вице- мэр
|ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Сотка
|Омбудсмен Армении посетила азербайджанских диверсантов
|В Армении произошло столкновение электропоезда с грузовиком
|МОНКС Армении выступило с заявлением после отзыва Азербайджана своих тяжелоатлетов из Еревана
|Маркус Риттер: Несколько недель назад Ильхам Алиев через Тойво Клаара потребовал, чтобы EUMA посетила "азербайджанские эксклавы" на севере Армении
|Ален Симонян в Самарканде анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана, но была ли она?
|Задержан Арам Николян – человек, который поджог азербайджанский флаг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
|Мы поддерживаем все прагматичные подходы к обеспечению реальных результатов для людей, пострадавших от конфликта - Османи
|Посол Молдовы в РА: в центре внимания всего мира сейчас Украина, но нельзя игнорировать ситуацию в регионе Южного Кавказа
|В Ереване состоится конференция <старые и новые жертвы азербайджанской агрессии - прошлое, настоящее, будущее>
|Глава МИД Армении рассказал коллегам по Содружеству о посягательствах Азербайджана на суверенную территорию РА
|МОНКС: Государство увеличит бюджет на сохранение армянской киноиндустрии и кинонаследия в преддверии 100-летия армянского кино
|Спикер НС РА: призываем международное всех партнеров осудить агрессивные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СК Армении выступил с разъяснениями относительно акции родителей погибших военнослужащих
|Гендиректор Америабанка Артак Анесян: "Мы верим в потенциал свой и Армении"
|Читать больше
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|Читать больше
|МИД Армении призвал международное сообщество обуздать агрессию Азербайджана
|Госминистр: Азербайджанцы заявляют, что арцахцы могут вернуться домой лишь после того, как примут гражданство АР и согласятся на интеграцию
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
|Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются