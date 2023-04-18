Вторник, 18 Апреля 2023 17:05

АрмИнфо.На заседании президиума Национальной академии наук РА кандидат физико-математических наук Ваан Рашидович Кочарян избран директором Института прикладных проблем физики НАН РА.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, Ваан Кочарян родился в 1976 году в Ереване. В 1993-1998 годах учился на факультете радиофизики Ереванского государственного университета по специальности "Физика сверхвысоких частот". С 2000 года работает в Институте прикладных проблем физики НАН РА, где защитил докторскую диссертацию, получив степень кандидата физико-математических наук. В 2007-2011 годах был старшим научным сотрудником лаборатории института "Взаимодействие рентгеновских лучей и элементарных частиц с веществом", с 2011 года - заведующим лабораторией, а с 2022 года - исполняющим обязанности исполнительного директора Института институт.

Ваан Кочарян является автором 47 научных статей, участвовал во многих конференциях, руководил диссертационными работами.

Ваан Кочарян представил стратегию развития Института на заседании президиума НАН РА. Он отметил, что видение Института - быть международным высокорейтинговым научным учреждением, которое будет способствовать устойчивому развитию государства и общества путем реализации международных научных программ и конкурентоспособных научных исследований.