Вторник, 18 Апреля 2023 16:58

АрмИнфо.Республика Арцах 20 апреля с 10:00 до 17:00 будет полностью обесточена. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Арцахэнерго".

Согласно сообщению компании, 7-часовое отключение обусловлено необходимостью устранить последствия аварий, вызванных сильным ветром.

Отметим, что более трех месяцев Арцах не получает электроэнергию из Армении из-за действий вражеской стороны. Последние повредили ЛЭП, проходящий по территории Бердзорского района, сданного армянскими властями Азербайджану.