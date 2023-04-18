Вторник, 18 Апреля 2023 16:52

АрмИнфо.Ашхен Ширванян назначена заместителем министр экономики Армении.

Как сообщает официальный сайт решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля представляя отчет о работе правительства за 2022 год (в рамках выполнения программы на 2021-2026 годы).

Отметим, что у главы Минэкономики уже 4 заместителя.

Ранее Ширванян возглавляла отдел по безопасности пищевой продукции Министерства сельского хозяйства Армении.