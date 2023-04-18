Вторник, 18 Апреля 2023 16:52

АрмИнфо. По положению на сегодняшний день в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека. Об этом 18 апреля с трибуны парламента Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Сона Казарян.

По словам премьер-министра, большую часть этих лиц составляют

военнослужащие, в то числе, высокопоставленные офицеры вооруженных

сил. Фактически, продолжил глава правительства, эти люди передали

противнику земли за деньги. Он рассказал об информации одного из

родственников, который сообщил премьеру о ситуации во время войны, когда один из офицеров, служивший стране 20 лет, распространял панику среди солдат, заявив, что <Никол сдал земли>. <Тогда я выгнал своего родственника из своего кабинета, но недавно узнал, что возбуждено уголовное дело, в котором описывается данный эпизод>, - сказал премьер- министр, добавив, что дела по данным фактам пусть и медленно, но продвигаются.