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АрмИнфо. По положению на сегодняшний день в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека. Об этом 18 апреля с трибуны парламента Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Сона Казарян.
По словам премьер-министра, большую часть этих лиц составляют
военнослужащие, в то числе, высокопоставленные офицеры вооруженных
сил. Фактически, продолжил глава правительства, эти люди передали
противнику земли за деньги. Он рассказал об информации одного из
родственников, который сообщил премьеру о ситуации во время войны, когда один из офицеров, служивший стране 20 лет, распространял панику среди солдат, заявив, что <Никол сдал земли>. <Тогда я выгнал своего родственника из своего кабинета, но недавно узнал, что возбуждено уголовное дело, в котором описывается данный эпизод>, - сказал премьер- министр, добавив, что дела по данным фактам пусть и медленно, но продвигаются.
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|Никол Пашинян: в рамках уголовного производства в государственной измене проходят 53 человека
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|Pоссийский эксперт: Карабахский трек премьера Армении - это синусоида, а не линейка
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|Люди верят в лозунг правящей партии "Есть будущее, будущее есть" - Пашинян
|Пашинян заявил о возросшей возможности установления нормальных отношений с Турцией
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|Ашот Акопян возглавил ЗАО Газпром Армения
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|Российский эксперт: инцидент у села Тех дает качественный рентген сегодняшней фазы армяно- азербайджанского конфликта
|У генпрокурора Армении новый заместитель
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сотрудник МВД не должен думать о хлебе насущном: Пашинян
|Секретарь СБ Армении провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США
|Судья по делу о теракте в парламенте 27 октября 1999 года вызван в Генпрокуратуру
|Пашинян подтвердил готовность РА поддержать процесс восстановления Сирии
|К 100-летию композитора и музыковеда Эдуарда Пашиняна
|В Ереване состоится первый сольный концерт выдающейся российской пианистки Полины Осетинской
|Избиение и сбыт наркотиков: отличились оперуполномоченные Араратского ОУ Полиции РА
|Фонд природы Кавказа направил 300 тыс. евро на реализацию программы по мониторингу растений в Армении
|В Ашхабаде состоялся «круглый стол» на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве».
|В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы
|Строительные площадки в Армении должны соответствовать международным стандартам - вице- мэр
|ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Сотка
|Омбудсмен Армении посетила азербайджанских диверсантов
|В Армении произошло столкновение электропоезда с грузовиком
|МОНКС Армении выступило с заявлением после отзыва Азербайджана своих тяжелоатлетов из Еревана
|Маркус Риттер: Несколько недель назад Ильхам Алиев через Тойво Клаара потребовал, чтобы EUMA посетила "азербайджанские эксклавы" на севере Армении
|Ален Симонян в Самарканде анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана, но была ли она?
|Задержан Арам Николян – человек, который поджог азербайджанский флаг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
|Мы поддерживаем все прагматичные подходы к обеспечению реальных результатов для людей, пострадавших от конфликта - Османи
|Посол Молдовы в РА: в центре внимания всего мира сейчас Украина, но нельзя игнорировать ситуацию в регионе Южного Кавказа
|В Ереване состоится конференция <старые и новые жертвы азербайджанской агрессии - прошлое, настоящее, будущее>
|Глава МИД Армении рассказал коллегам по Содружеству о посягательствах Азербайджана на суверенную территорию РА
|МОНКС: Государство увеличит бюджет на сохранение армянской киноиндустрии и кинонаследия в преддверии 100-летия армянского кино
|Спикер НС РА: призываем международное всех партнеров осудить агрессивные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СК Армении выступил с разъяснениями относительно акции родителей погибших военнослужащих
|Гендиректор Америабанка Артак Анесян: "Мы верим в потенциал свой и Армении"
|В МИД России рассказали о чем говорили Лавров и Мирзоян в Самарканде
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего ВС РА
|Конверс Банк внедрением продукта "Конверс Лизинг" расширяет возможности технической модернизации предприятий
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