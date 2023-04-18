Вторник, 18 Апреля 2023 14:17

АрмИнфо.Изменения в армии должны, в первую очередь, сопровождаться изменениями в умах людей.

Об этом 18 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Вигена Хачатряна.

Премьер заметил, что помимо физических изменений в вооруженных силах, очень важны содержательные изменения. В этом контексте глава правительства указал на необходимость повышения в ВС профессионализма и социальных гарантий для военнослужащих. Начался процесс их аттестации, который должен выявить наличие у военнослужащего воинских навыков, которые не должны быть ниже установленной планки. В то же время, военнослужащие должны обладать и некоторыми социальными гарантиями, чтобы не думать об образовании своих детей. И, конечно, очень важно, продолжил премьер, вопрос с переоснащением ВС современным вооружением. <В системе ВС имеются многочисленные проблемы, которые не всегда связаны с деньгами. Еще не было случая, когда правительство отказывало Минобороны в средствах по причине их отсутствия. Мира не добиваются, его создают. В 1994 году мы победили в войне, но почему не добились мира>, - подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что в закрытом режиме готов обсудить имеющиеся проблемы не только с политическими соратниками, но и с парламентской оппозицией, которая также имеет право на получение закрытой информации. <Публичное обсуждение этих вопросов может привести к новым угрозам>, - сказал Пашинян.