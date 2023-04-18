Вторник, 18 Апреля 2023 13:40

АрмИнфо. В соответствии с доставшимся наследием по нагорно- карабахскому урегулированию, нет такого понятия как <народ Нагорного Карабаха>. Об этом 18 апреля с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Артура Хачатряна.

Депутат, в частности, указал на наличие в пятилетней программе правительства таких вопросов, как определение статуса Нагорного Карабаха и решение проблемы на основе самоопределения народа Арцаха. Между тем, в настоящее время эти понятия практически отсутствуют.

Как отметил в этой связи глава армянского правительства, нынешняя власть приняло в наследство такое понятие, как <все население Нагорного Карабаха>. <Все эти понятия имеют значение в переговорном процессе. Народ в восприятии Хельсинского пакта по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных документов является конституционным субъектом, чего нельзя сказать о населении>, - отметил Никол Пашинян. Он добавил, что при оценке понятия <самоопределение> необходимо знать, от кого и где должно произойти это самоопределение. До 2007 года, продолжил Пашинян, в Армении применялась концепция, согласно которой Нагорный Карабах самоопределился от Советского Союза, как это сделали Армения и Азербайджан, и не являлся частью территории Азербайджана. После этого, особенно после Мадридских принципов, в которых было зафиксировано, что уточнение статуса Нагорного Карабаха должно произойти после согласования вопроса с Баку. <Сегодня важно констатировать, что противостоять этой формулировке практически не получится. Тем более, что самоопределение не означает независимость, а тем более, государственность. Важно также иметь в виду, что субъектом самоопределения являются не только армяне, но и азербайджанцы, ранее проживавшие в Нагорном Карабахе, которые также должны принять решение>, - сказал премьер-министр РА.

Он добавил, что народ Нагорного Карабаха не участвовал в парламентских выборах в Армении, и следовательно, в переговорах он должен решать свои проблемы сам. <У меня нет для этого соответствующего легитимного мандата, о чем неоднократно я заявлял. Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится>, - подчеркнул премьер- министр РА.