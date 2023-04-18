Вторник, 18 Апреля 2023 13:14

АрмИнфо.<Люди верят в повестку мира правительства РА и в лозунг правящей партии <Есть будущее, будущее есть>, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, 18 апреля представляя отчет о работе правительства за 2022 год (в рамках выполнения программы на 2021-26 годы).

<Ни один проект будущего не может быть реализован без достаточного запаса оптимизма. И ключевой вопрос заключается в следующем: есть ли в эти бурные времена в Армении необходимый запас оптимизма не только для того, чтобы говорить о будущем, не только для того, чтобы его проектировать, но и для того, чтобы строить и реализовывать это будущее? Мой ответ однозначен, несмотря на все сложности, необходимый оптимизм, чтобы говорить о будущем в РА, планировать будущее и строить это будущее, да, есть, и я в этом уверен>, - заверил Пашинян.

Так, на сегодня, <прямо в этот момент>, в РА строится около 55 тысяч квартир. <Это почти 6% когда-либо созданного жилищного фонда Армении, 12,2% жилого фонда многоквартирных домов. В истории Третьей республики жилищное строительство никогда не имело таких объемов>, - сказал он.

Как указал премьер, квартиры покупают не только <традиционно богатые>, но и представители среднего слоя, которые благодаря работе правительства имеет возможность создавать и пользоваться плодами своего труда.

По итогам 2022 года, возврат подоходного налога в рамках ипотечного кредитования при покупке новой квартиры или дома, получали 29 197 человек. По сравнению с 2021 годом, показатель вырос на 8 277, или примерно на 39,5%, а по сравнению с 2018 годом - на 25 176, или на 626%.

Как считает Пашинян, когда условиях нестабильности границ, уязвимости безопасности РА и развала миропорядка квартиры покупают десятки тысяч граждан РА, а строят квартиры тысячи инвесторов, данное поведение граждан, говорит о том, что они верят в реализуемость повестки мира кабмина Армении и будущее своей страны. Иначе это не имело бы смысла, покупать квартиру, тем более строить дома, заключил он.