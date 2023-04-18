Вторник, 18 Апреля 2023 13:12

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что на сегодня есть большая возможность установления нормальных отношений с Турцией.

<Возможность нормализации возросла благодаря недипломатическим и неполитическим факторам - человеческими ценностям, после того, как Армения логически решила откликнуться на разрушительное землетрясение в Турции. Правительство и общественность Турции наши действия правильно восприняли и приняли наши действия>, - сказал глава кабмина, 18 апреля представляя в парламенте доклад о ходе выполнения и результатах программы правительства Республики Армения (2021-2026гг.) на 2022 год.

По его словам, власти Армении не отправили бы в Турцию спасательный отряд и гуманитарную помощь, если бы не изменили свое восприятие истории и исходящих из нее проблем, а Турция не открыла бы мост Маргара на границе для армянских грузов и спасателей, <если бы не верила в нашу честность>.

<Десятки армянских флагов, развевающихся перед зданием МИД в рамках визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Анкару, не только церемониальный атрибут, а удивительный факт, что может быть надежда там, где царит отчаяние>, - заявил он.

Пашинян надеется, что в ближайшее время граница между странами откроется, и будут заложены основы для нормальных отношений двух соседей. Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время граница между Арменией и Турцией будет открыта, и это создаст основания для развития нормальных соседских отношений. <Для этого важно, чтобы в ближайшие месяцы была реализована договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами>, - сказал он.