Вторник, 18 Апреля 2023 13:11

АрмИнфо. С 24 апреля по 10 мая в Гюмри стартует Международный театральный фестиваль, в котором примут участие порядка 20 театральных коллективов не только из Армении, но и из Грузии и России. Спектакли будут показаны на большой и малой сценах Гюмрийского драматического театра.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, в рамках фестиваля состоятся также теледебаты на тему <Гюмри - международный театральный перекресток>.

Отметим, что в фестивале принимают участие Ереванский Государственный кукольный театр им. О. Туманяна, Ереванский государственный русский драматический театр им. К. Станиславского, Ереванский драматический театр им. Г. Капланяна, Национальный государственный театр им. С. Саргсяна, Театр им. Г. Маляна, Ванадзорский государственный драматический театр им. О. Абеляна, Ереванский камерный государственный театр, Оперная студия им. Л. Сарьяна, Ереванский государственный театр пантомимы, Малый театр Национального центра эстетики, Национальный академический театр им. Г. Сундукяна, Капанский драматический театр им. А. Ширванзаде, Ереванский Государственный театр марионеток, Грузинский Государственный академический театр им. Ш. Руставели, Академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна, Музыкальный театр комедии им. А. Пароняна, Театр юного зрителя , Санкт- Петербургский театр-фестиваль Балтийский дом.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, Мэрии Еревана, Мэрии Гюмри, и областной администрации Ширака.