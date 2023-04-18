Вторник, 18 Апреля 2023 12:55

АрмИнфо.Бывшего премьер-министра РА Овика Абрамяна обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, Овик Абрамян в бытность премьер- министра Армении, с 2006 г. по 8 сентября 2016 г., превысил свои должностные полномочия, а также, вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, участвовал в управлении компанией ИП "Авазахатик", занимающейся добычей песка через доверенных лиц, в результате легализовав особо крупное имущество, полученное преступным путем.

Согласно ведомству, в течение 2008-2015 годов Абрамян получил около 230 млн. 400 тыс. драмов прибыли от эксплуатации песчаного карьера "Авазахатик". Более того, с целью легализации вышеуказанных денежных средств, полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, искажения их преступного происхождения и сокрытия их истинного собственника, Абрамян влил указанную сумму в другие свои доходы, а затем оформил их путем совершения различных гражданско-правовых сделок, в том числе путем приобретения различного имущества, совершения банковских операций. В частности, как в течение 2008-2015 годов, так и после этого, включая 2018 год, приобрел более десятка объектов различной стоимости на свое имя и связанных с ним лиц.

17 апреля 2023 г. прокурор по надзору по собственной инициативе вынес постановление об инициировании публичного уголовного преследования в отношении Абрамяна в соответствии с п. 1 и 3 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РА, принятого 18.03.2003 г. (легализации имущества, полученного незаконным путем с использованием должностного положения (отмывание денег)), по ч. 1 ст. 309 УК РА (превышение должностных полномочий) и ст. 310 УК РА (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Постановление было направлено в тот же день следователю, ведущему производство для предъявления обвинения Абрамяну.