Вторник, 18 Апреля 2023 12:51

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя госсекретаря США Эрику Олсон.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность последовательного развития тесного сотрудничества с США и постоянного продвижения повестки армяно-американского стратегического диалога. Он высоко оценил помощь администрации США в осуществлении демократических реформ в Армении и добавил, что реализация этой повестки является стратегией и приоритетом для правительства РА. Премьер подчеркнул усилия США по установлению стабильности и мира в регионе.

Со своей стороны Эрика Олсон отметила, что США продолжат эффективное сотрудничество в направлении эффективной реализации демократических реформ в Армении и отметила, что правительство США высоко ценит постоянное развитие отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, формированием механизма международного диалога между Степанакертом и Баку, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном и разблокирование региональной транспортной инфраструктуры.