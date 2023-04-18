Вторник, 18 Апреля 2023 12:20

АрмИнфо.Высокопоставленному офицеру вооруженных сил предъявлено обвинение в симуляции болезни в период 44-дневной войны в Арцахе. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, в период с 10 октября по 3 ноября 2020 года, когда в Арцахе развернулись активные боевые действия, заместитель командира N- ой воинской части Армии обороны в звании полковника

симулировал заболеваемость, проведя в медицинском учреждении 23 дня, что привело к его временному отстранению от выполнения своих обязанностей. На основании фактических данных генеральная прокуратура РА внесла ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении офицера на основании ч.5 ст.363 бывшего Уголовного кодекса РА, которые соответствуют ч.3 ст. 527 нынешнего УК. В суд представлено ходатайство о назначении офицеру меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца, которое было удовлетворено.

Расследование продолжается.