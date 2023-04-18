Вторник, 18 Апреля 2023 12:17

АрмИнфо. Новый российский кинохит "Чебурашка" отправится в путешествие по Армении. Бесплатные показы художественного фильма с любимым миллионами мультипликационным героем пройдут в Ереване и Гюмри в рамках Дней российского кино. Также в программе - приключенческая фантастика, спортивная драма, триллер, биографическая драма и анимация.

С 28 апреля в Армении стартует "марафон" российского кино: Russian Film Festival уже во второй раз приедет к армянским зрителям, но в этом году - с расширенной программой фильмов и новой географией показов. Дни российского кино пройдут в Ереване (28-30 апреля) и Гюмри (5-7 мая). Мероприятия организованы РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Регистрация на показы в Ереване: http://www.tomsarkgh.am/RFF/Yerevan Регистрация на показы в Гюмри: http://www.tomsarkgh.am/RFF/Gyumri

Несомненно, один из самых ожидаемых фильмов в рамках Дней российского кино - "Чебурашка", рекордсмен российского кинопроката: семейную комедию посмотрело уже более 23,4 миллионов зрителей в России и странах СНГ. Картина режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории.

В Ереване в программу Дней российского кино также войдут биографическая драма "Танец с саблями", история создания одноименного музыкального шедевра Арама Хачатуряна; спортивная драма про легендарного советского боксера "Мистер Нокаут"; триллер "Подельники" и полнометражный мультфильм про приключения доброго домового "финик".

В Гюмри, помимо "Чебурашки", зрители увидят семейный фильм "Хронос", снятый по мотивам рассказов писателя-фантаста Кира Булычева; картину "Календарь ма(й)я" о приключениях подростков, жизнь которых загадочным образом начинает двигаться в обратном направлении; мультфильмы "Щелкунчик и волшебная флейта" и "Плюшевый Бум!".

Ряд кинопоказов пройдет с участием создателей картин. Так, триллер "Подельники" представят генеральный продюсер Георгий Шабанов и продюсер Ольга Ерофеева. О фантастическом фильме "Календарь ма(й)я" расскажет генеральный продюсер Юрий Обухов. После сеансов зрители смогут обсудить фильмы с известным кинокритиком Дианой Мартиросян.

Расписание показов в кинотеатре "Москва> (г.Ереван):

28 апреля (пятница) 14:30 - "Финик" 17:00 - "Чебурашка"

29 апреля (суббота) 17:00 - "Танец с саблями" 20:00 - "Мистер Нокаут"

30 апреля (воскресенье) 19:00 - "Подельники"

Расписание показов в кинотеатре "Октябрь" (г.Гюмри):

5 мая (пятница) 14:30 - "Щелкунчик и волшебная флейта" 17:00 - "Календарь ма(й)я"

6 мая (суббота) 13:00 - "Плюшевый Бум!" 15:30 - "Хронос"

7 мая (воскресенье) 14:00 - "Чебурашка"

Афиши: https://disk.yandex.ru/d/arwXcFwtejUPhw Тизер мероприятия: https://disk.yandex.ru/i/wihBVd32Cyhj-w Постеры фильмов: https://disk.yandex.ru/d/j-yDTTKA-H8mUQ

Russian Film Festival - дни российского кино за рубежом, которые проводятся РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 2020 года. Основная цель RFF - знакомство зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента: от художественного кино разных жанров и сериалов до анимации и документальных фильмов. В 2020-2022 гг. фестиваль прошел в 30 странах, собрав более 6,5 млн зрителей. Формат RFF включает как онлайн-показы, так и офлайн-мероприятия. Подробнее: https://rff.online .