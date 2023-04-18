Вторник, 18 Апреля 2023 12:13

АрмИнфо.Российский книжный союз (РКС) займется организацией российского участия в книжных выставках и фестивалях в Армении. РКС стал единственным организатором участия в книжных выставках в странах СНГ в 2023 году. Распоряжение правительства РФ, определяющее соответствующего исполнителя закупки услуг Минцифры России, опубликовано в на интернет-портале правовой информации, сообщают российские СМИ.

2023 год был объявлен в странах СНГ годом русского языка как языка межнационального общения. Это решение лидеры стран - членов Содружества приняли еще в декабре 2020 года. Так, книжные выставки и фестивали в рамках года русского языка планируется провести в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Распоряжение направлено на обеспечение на высоком уровне расширенного российского участия в таких мероприятиях на территории стран СНГ. Отмечалось, что это имеет "особое значение на фоне санкционного давления со стороны ряда недружественных стран и проводимой ими политики отмены русской культуры".