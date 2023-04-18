Вторник, 18 Апреля 2023 12:08

АрмИнфо.Наблюдательный Совет по этике СМИ Армении отреагировал на призыв азербайджанских коллег.

Так, в заявлении, поступившем в АрмИнфо, говорится: ознакомившись с обращением Совета Прессы (СП) Азербайджана казербайджанским СМИ "серьезно подумать о степени чувствительности" своих материалов, затрагивающих межнациональные конфликты", а также рассмотрев призыв в свой адрес "поддержать его инициативу и проявить принципиальную позицию" в этом вопросе, Наблюдательный Совет по этике СМИ заявляет:

"Кодекс этических норм СМИ и журналистов Армении предусматривает "5.1. Избегать предубежденности в отношении людей по причине их расовой, половой, возрастной, религиозной, национальной, географической принадлежности, сексуальной ориентации, физических недугов, внешности или социального статуса. 5.2. Никоим образом не разжигать национальную, религиозную вражду и нетерпимость, не дискриминировать по политическому, социальному, половому и языковому признакам, не использовать язык ненависти".

Наблюдательный Совет, реагируя в рамках своих полномочий и утвержденных процедур на нарушение СМИ Кодекса, в том числе упомянутых положений, заинтересован, при этом в дальнейшем повышении эффективности системы медийного саморегулирования и предпринимает в этих целях последовательные меры.

Выражаем надежду, что инициатива СП Азербайджана будет способствовать снижению градуса ненависти и агрессивной риторики в публикациях журналистов и заявлениях официальных лиц, и готовы обсудить возможность совместных усилий в этом направлении.

Осознавая наличие глубоких политических противоречий между нашими странами, считаем вместе с тем важным преодолевать нетерпимость и стереотипное восприятие другу друга нашими обществами, рассматривая этот потенциальный процесс в качестве одного из условий для урегулирования конфликта на основе взаимных интересов и мира в регионе.

При этом мы убеждены, что для достижения реальных результатов следует не ограничиваться декларациями, а продумывать практические шаги, основанные на общепринятых принципах качественной журналистики. Если Совет Прессы Азербайджана разделяет такой подход, наш орган медийного саморегулирования готов начать консультации с армянскими СМИ, являющимися его учредителями, о конкретных методах и формах взаимодействия с дальнейшим совместным обсуждением поступивших предложений".