Вторник, 18 Апреля 2023 12:03

АрмИнфо.Вопросы региональной безопасности и стабильности были обсуждены накануне на встрече вице-спикера Национального Собрания РА, спецпредставителя в процессе нормализации армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, Рубинян по просьбе гостьи представил подробности процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. Эрика Олсон отметила, что США поддерживают процесс урегулирования.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность скорейшей реализации договоренности об открытии этим летом сухопутной границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Вице-спикер НС представил текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.