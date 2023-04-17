Понедельник, 17 Апреля 2023 22:36

АрмИнфо.Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии отправилась в Турецкую Республику для участия в совместных тактических учениях с боевой стрельбой <Гейдар Алиев-2023>, посвященных 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, которые пройдут в городе Карс.

Выступая на церемонии отправки войск, заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров рассказал о нерушимом братстве между двумя странами и важности совместных учений. Было отмечено, что главной целью учений <Гейдар Алиев-2023> является обеспечение координации войск в ходе боя, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

После завершения выступлений подразделения, задействованные в учениях, отправились из Нахиджевана к погранпереходу Садарак.