Понедельник, 17 Апреля 2023 22:34

АрмИнфо. Решением Совета директоров ЗАО <Газпром Армения> Ашот Робертович Акопян избран Председателем Правления - Генеральным директором Общества. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ашот Акопян родился 29 июня 1964 г. Окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности им. И.М.Губкина по специальности <Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз>, получив квалификацию инженера-механика.

1986 -1991 годах - инженер, ведущий инженер, начальник Технологического отдела армянского филиала Союзного института <Союзгазпроект>. 1991-1996 годах - начальник Отдела маркетинга МП <Наири>. 1996 -2004 годах - ведущий инженер Отдела комплексного проектирования института <Армгазпроект>, основанного на базе филиала института <Союзгазпроект> (в 2001 г. был переименован в ЗАО <ДАМАР>), в 1997 г. - главный инженер проекта (ГИП).

С апреля 2004 занимал пост начальника Управления развития и инвестиций ЗАО <АрмРосгазпром>. 2011-2014 года - начальник

Технического управления ЗАО <АрмРосгазпром> (с 2014 г. - ЗАО <Газпром Армения>).

В 2014-2015 годах был начальником Технического отдела, начальник Отдела инвестиционных программ развития ЗАО <Газпром Армения>.

С октября 2016 года врио заместителя Генерального директора-главного инженера ЗАО <Газпром Армения>.

С декабря 2016 года занимал пост заместителя Генерального директора-главный инженер ЗАО <Газпром Армения>.

В 2017 году награжден Памятной медалью и Благодарностью Премьер-министра РА. Постановлением Совета Президентов Международной инженерной академии награжден Почетным дипломом за крупный вклад в развитие газоэнергетической отрасли. В 2018 году удостоен Благодарности ПАО <Газпром> за большой личный вклад в развитие газовой промышленности и многолетний добросовестный труд.

В 2022 году удостоен Почетной грамоты ПАО <Газпром> за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.