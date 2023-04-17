Понедельник, 17 Апреля 2023 22:32

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс обращается ко всем правозащитным организациям, партиям и СМИ РА с инициативой создания общественной платформы с целью отстранения от должности спикера НС Армении Алена Симоняна.

В заявлении партии первого президента РА Левона Тер-Петросяна отмечается, что упомянутое должностное лицо нанесло такой унизительный удар по репутации Армении и всего армянского народа, что в случае если ему это сойдет с рук, армян назовут самой отсталой нацией в мире, лишенной <достоинства>.

<В истории было много тиранов, которые расстреливали, вешали, резали, даже ели своих политических оппонентов, но не было такого, кто плевал бы в лицо человеку на глазах у сотен людей в центре города (в этом смысле, имя Алена Симоняна достойно занять место в Книге рекордов Гиннесса).

Обращаясь к правозащитным организациям, партиям и СМИ, мы, безусловно, понимаем, что скорейшее отстранение Симоняна было не их проблемой, а, в первую очередь, проблемой партии "Гражданский договор". С другой стороны, указанная сторона хранит молчание о том позорном инциденте уже более двух недель>, - говорится в заявлении АНК.

Более того, продолжили в партии, некоторые видные члены ГД даже пытаются оправдать действия Симоняна, а это значит, что члены

правящей партии милостиво берут на себя ответственность за его подлое поведение.

<Поэтому мы имеем право отныне называть Гражданский договор ПГД, то есть партией Плюющегося Гражданского Договора. Выбор за ними. Если они примут эту роль, пусть продолжают пользоваться <честью> плеваков.

Безусловно, в нынешних непростых условиях у нашего народа возникает множество онтологических проблем, серьезных внешних вызовов, угрожающих нашей безопасности, на которые реакции нашей власти совершенно недостаточно. В частности, и потому, что их неадекватная реакция, помимо некомпетентности властей ,объясняется их высокомерным и унизительным отношением к нашему народу. Инцидент с Аленом Симоняном - самое позорное ее проявление>, - резюмировали в АНК.

Напомним, что 2 апреля утром, в центре Еревана произошел нелицеприятный эпизод. В частности, как стало уже известно позднее, утром, когда Симонян в сопровождении охраны прогуливался по Каскаду, один из граждан выкрикнул ему в след "предатель". Как выяснилось, выкрикнувший эти слова был репатриант из Канады Карен Мкртчян.

Как рассказал в ходе прямого эфира около полицейского участка, куда подвергли приводу в тот же день гражданина Мкртчяна, оппозиционный депутат Айк Мамиджанян, эти слова вызвали гнев Симонянa. Он приказал охранникам поймать Мкртчяна.

"Охранники поймали Мкртчяна за руки и подвели к Симоняну, после чего, спикер парламента обругал гражданина и плюнул ему в глаз. Затем, к месту инцидента приехала полицейская бригада, которая задержала Карена Мкртчяна", - сообщил Мамиджанян. Данные действия спикера парламента вызвали широкий общественный резонанс. Граждане раскритиковали Симоняна за подобное поведение, "которое не достойно лица, наделенного властью", тем более в демократической Армении. Позже Симонян извинился за данные свои действия.