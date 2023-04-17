Понедельник, 17 Апреля 2023 17:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1а, 2, 6 на улице Заваряна, 22 на улице Сисакяна, школа N94, улицы Башинджагяна, Аракеляна, школа N191, жилые дома 85, 89, 93 на улице Андраника, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 3, 4, 5 на 2-ом переулке Багяна, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12, 14 на улице Кочаряна, жилой дом 5 на переулке Кочаряна, жилые дома 26, 28, 32 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 7-10 на улице Лепсуса, частные дома 1-41б в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11, 20/5 на улице Гапанцяна; жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2/1, 2, 17 на 25-ой улице, 2/4 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 на улице Рига;

11:00-17:00 жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

12:00-14:00 села Мргастан и Дохс;

в Котайкской области:

10:00-16:00 город Егвард; села Арагюх, Зораван, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Одзун, Данушаван, Ардви;

11:00-15:00 село Даштадем;

11:00-17:00 села Джрашен и Лернаван;

в Сюникской области:

10:30-11:30 жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Лернагорцнери, жилой дом 4 на улице Абовяна в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улица Вштуни, переулок улицы Вштуни, переулки улиц Х.Хачатряна и Акобянца, кварталы “Ной”, “Силикян”, “Лукашин”, квартал “Ахпарашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ленинградяна, Хорена Хачатряна, Аракеляна, Асмик, Асратяна, Тычины, Отяна, Р.Меликяна, Гоша, улицы Шаумяна 16 и 17, частично улицы Башинджагяна, Себастия, абоненты-жильцы 4-ого квартала в Давташене и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, “Арамянц Бжшкакан Кентрон” (односторонне), жилые дома 19, 19/6 на улице Дзорапи, абоненты-жильцы жилого дома 10 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома, прилегающие к улице Давида Бека, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы А.Шаазиза, Таманяна, Нарекаци, Шираза, В.Петросяна, Н.Аштаракеци, З.Андраика, Восканяна, А.Шахназаряна, Теряна в городе Аштарак;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Птгни;

12։00-14։00 улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, ‘Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Цахкадзор;

13։00-17:00 улицы Маисян, Пахлавунянц, Мгера Мкртчяна, Сараланджа, Чаренца, Полиция, Школа, Детский Сад, гостиница “Воску Ашхар”, ООО “София Аракелян”, “Микаел Варданян”, дом отдыха университета имени В. Брюсова, ООО “Адомас”, пансионат “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Араратской области:

11:00-13:00 частично село Овташат.