Понедельник, 17 Апреля 2023 17:12

АрмИнфо.Основная цель и задача преобразований Полиции и системы внутренних дел - установить новые, высокие и постоянно повышающиеся стандарты работы. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Коллегии полиции по случаю Дня полиции.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян выделил три основные направления. Во-первых, это постоянное развитие профессиональных навыков и убежденность в том, что ни один полицейский не может быть ниже установленной планки в своих профессиональных, интеллектуальных способностях, отметил он.

Второе направление, по его словам, касается системы социальных гарантий. Как считает премьер, полицейский не должен беспокоиться о хлебе насущном.

Глава кабмина коснулся также условий службы. По его словам, <интуитивно> он понимает, что текущие инвестиции в систему превышают все предыдущие.

Перед заседанием Никол Пашинян возложил цветы к мемориальной доске, установленной во дворе здания Полиции, и почтил память всех сотрудников полиции, отдавших свои жизни во имя Родины. В ходе экскурсии глава правительства ознакомился с новыми транспортными средствами Полиции, в том числе с электромобилями.