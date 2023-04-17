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АрмИнфо.Основная цель и задача преобразований Полиции и системы внутренних дел - установить новые, высокие и постоянно повышающиеся стандарты работы. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Коллегии полиции по случаю Дня полиции.
Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян выделил три основные направления. Во-первых, это постоянное развитие профессиональных навыков и убежденность в том, что ни один полицейский не может быть ниже установленной планки в своих профессиональных, интеллектуальных способностях, отметил он.
Второе направление, по его словам, касается системы социальных гарантий. Как считает премьер, полицейский не должен беспокоиться о хлебе насущном.
Глава кабмина коснулся также условий службы. По его словам, <интуитивно> он понимает, что текущие инвестиции в систему превышают все предыдущие.
Перед заседанием Никол Пашинян возложил цветы к мемориальной доске, установленной во дворе здания Полиции, и почтил память всех сотрудников полиции, отдавших свои жизни во имя Родины. В ходе экскурсии глава правительства ознакомился с новыми транспортными средствами Полиции, в том числе с электромобилями.
|Азербайджан и Турция вновь проведут учения у границ Армении
|Ашот Акопян возглавил ЗАО Газпром Армения
|АНК предлагает создать платформу, которая займется вопросом отстранения от должности спикера парламента Армении
|Байрамов и Бон обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Баку
|Российский эксперт: инцидент у села Тех дает качественный рентген сегодняшней фазы армяно- азербайджанского конфликта
|У генпрокурора Армении новый заместитель
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сотрудник МВД не должен думать о хлебе насущном: Пашинян
|Секретарь СБ Армении провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США
|Судья по делу о теракте в парламенте 27 октября 1999 года вызван в Генпрокуратуру
|Пашинян подтвердил готовность РА поддержать процесс восстановления Сирии
|К 100-летию композитора и музыковеда Эдуарда Пашиняна
|В Ереване состоится первый сольный концерт выдающейся российской пианистки Полины Осетинской
|Избиение и сбыт наркотиков: отличились оперуполномоченные Араратского ОУ Полиции РА
|Фонд природы Кавказа направил 300 тыс. евро на реализацию программы по мониторингу растений в Армении
|В Ашхабаде состоялся «круглый стол» на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве».
|В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы
|Строительные площадки в Армении должны соответствовать международным стандартам - вице- мэр
|ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Сотка
|Омбудсмен Армении посетила азербайджанских диверсантов
|В Армении произошло столкновение электропоезда с грузовиком
|МОНКС Армении выступило с заявлением после отзыва Азербайджана своих тяжелоатлетов из Еревана
|Маркус Риттер: Несколько недель назад Ильхам Алиев через Тойво Клаара потребовал, чтобы EUMA посетила "азербайджанские эксклавы" на севере Армении
|Ален Симонян в Самарканде анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана, но была ли она?
|Задержан Арам Николян – человек, который поджог азербайджанский флаг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
|Мы поддерживаем все прагматичные подходы к обеспечению реальных результатов для людей, пострадавших от конфликта - Османи
|Посол Молдовы в РА: в центре внимания всего мира сейчас Украина, но нельзя игнорировать ситуацию в регионе Южного Кавказа
|В Ереване состоится конференция <старые и новые жертвы азербайджанской агрессии - прошлое, настоящее, будущее>
|Глава МИД Армении рассказал коллегам по Содружеству о посягательствах Азербайджана на суверенную территорию РА
|МОНКС: Государство увеличит бюджет на сохранение армянской киноиндустрии и кинонаследия в преддверии 100-летия армянского кино
|Спикер НС РА: призываем международное всех партнеров осудить агрессивные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СК Армении выступил с разъяснениями относительно акции родителей погибших военнослужащих
|Гендиректор Америабанка Артак Анесян: "Мы верим в потенциал свой и Армении"
|В МИД России рассказали о чем говорили Лавров и Мирзоян в Самарканде
|Минобороны Армении сообщает о ранении военнослужащего ВС РА
|Конверс Банк внедрением продукта "Конверс Лизинг" расширяет возможности технической модернизации предприятий
|«Smart» решение от АраратБанка: кредит на покупку электромобиля от 9%
|В МИД России с иронией ответили депутату от правящей силы в Армении
|Оппозиционер: власти Армении хотят превратить бывшего командующего погранвойсками в козла отпущения
|Посольство США в Азербайджане выразило "обеспокоенность запечатленными на видео насилием в отношении азербайджанского солдата в Армении"
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|Оппозиционер: Азербайджан получает от миссии наблюдателей ЕС больше информации, чем официальный Ереван
|Оппозиционер: секретарь СБ Армении откровенно лжет, говоря об ОДКБ
|Депутат НС РА Марии Захаровой: Армения движется вперед, исходя из своих национальных интересов
|Али Акбар Велаяти исключил войну между Азербайджаном и Ираном
|Депутат: армянская сторона при определении границ с Азербайджаном руководствуется картами генштаба СССР
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о позиции властей по ситуации в Тех, по карабахскому урегулированию и вектору развития страны
|С 1 мая в Армении дети до 12 лет смогут бесплатно посещать музеи - МОНКС
|Артак Закарян: мы постоянно находимся в цикле войн и потерь, что осуществляется исключительно исходя из интересов других
|Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам - замминистра
|Проект реконструкции Конда вступит в практическую фазу - мэрия Еревана
|Омбудсмен Арцаха на встрече с действующим председателем ОБСЕ выразил недовольство неадекватным отношением международного сообщества к гумкризису в НКР
|Только Пашинян говорит, что Мадридские принципы <о сдаче Нагорного Карабаха>: Серж Саргсян
|Документ <о мире> с Азербайджаном будет означать игнорирование армянских интересов: Саргсян
|Прикидываясь психами, открыто и завуалированно подстегивая антироссийские настроения в обществе власти РА испортили отношения с РФ - Саргсян
|Все виноваты. А он куда смотрел? - Саргсян ответил Пашиняну
|Османи: ОБСЕ это не только МГ, и у нее есть ряд инструментов и механизмов для содействия мирному процессу между армянами и азербайджанцами
|МИД: Посещение нацкомиссиями по делам ЮНЕСКО оккупированного Шуши выглядит еще более кощунственным на фоне продолжающейся уже 4 месяца блокады Арцаха
|Бабаян: Армянская сторона никогда, ни по какому документу не признавала Арцах частью Азербайджана
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