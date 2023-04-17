Понедельник, 17 Апреля 2023 17:11

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что 17 апреля провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.

<Мы высоко оценили динамику стабильного развития армяно-американских отношений, отметив активизировавшиеся в последнее время взаимные визиты. Мы обсудили реализацию совместных армяно-американских программ и возможные перспективы сотрудничества по ряду областей. Мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления армяно-американского сотрудничества, в том числе в контексте обеспечения стабильности и мира в регионе", - написал Армен Григорян.