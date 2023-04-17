Понедельник, 17 Апреля 2023 16:28

АрмИнфо.Судья по делу о теракте в парламенте 27 октября 1999 года, и его супруга Алла Арутюнян вызваны в Генпрокуратуру для дачи разъяснений в рамках производства по ним. Об этом мы узнаем из системы публичных уведомлений <Аздарар>.

Как говорится в уведомлении, в Управлении по конфискации незаконного имущества Генеральной прокуратуры РА в отношении бывшего судьи его жены проведено производство, по результатам которой составлено заключение.

Напомним, что судья в 2004-2016 гг. Узунян был председателем суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк, а с лета 2016-го - судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Арагацотнской области. В начале декабря 2019 года Высший судебный совет РА удовлетворил ходатайство об уголовном преследовании и лишении свободы судьи Самвела Азатовича Узуняна. Далее суд удовлетворил ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Уголовное преследование Узуняна, по информации генпрокуроры, связано с его взяточничеством. Узунян в разное время получал взятки в особо крупных размерах. По данным предварительного следствия, судья получил в одном случае взятку в $13 тысяч, а в другом случае - $38 тысяч для принятия решений в пользу участников судебного процесса. Несмотря на статус обвиняемого, в ночь на 21 декабря 2019 года Узуняну удалось вылететь в Москву рейсом Ереван-Москва №1869. 26 декабря по факту пересечения Узуняном государственной границы Армении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 315 УК РА (служебная халатность).

Через несколько месяцев после отъезда из Армении уголовное дело против Самвела Узуняна было приостановлено на том основании, что местонахождение обвиняемых неизвестно. Что касается их имущества, то в 2019 году пресса писала, что семья жена Узуняна - Алла Арутюнян в 2016 году приобрела частный дом и 3 земельных участка. Особняк был куплен за 380 млн драмов, а участки за 9,8 и 3 млн драмов, соответственно.