Понедельник, 17 Апреля 2023 16:22

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с Национальным праздником САР.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится: "Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Сирии с Национальным праздником Сирийской Арабской Республики.

Исходящая из глубины веков и закрепленная в исторических испытаниях армяно- сирийская дружба является той опорой, на основе которой продолжают развиваться братские отношения двух стран.

Убежден, что у Сирии достаточно сил и стойкости, чтобы преодолеть последствия разрушительного землетрясения и другие вызовы, стоящие перед страной.

Хочу подтвердить нашу готовность внести свой вклад и поддержать процесс восстановления Сирии в этот сложный для страны период.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Сирии - прочного мира и процветания".