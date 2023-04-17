Понедельник, 17 Апреля 2023 16:02

АрмИнфо. 24 апреля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося армянского музыковеда, композитора, создателя универсальной суперладовой системы в музыке, автора единственных учебников полифонии и гармонии на армянском языке, профессора Ереванской государственной консерватории, заслуженного деятеля искусств Армении Эдуарда ПАШИНЯНА.

Эдуард Пашинян родился и вырос в Кировакане (ныне Ванадзор). Со школьной скамьи упорно занимался для поступления в консерваторию – хотел стать великим пианистом. Но Великая Отечественная война распорядилась иначе: 9 мая, за год до Победы, в результате тяжелого ранения под Севастополем боец Пашинян чуть было не потерял руку. Мечты о карьере пианиста рушились в одночасье – к счастью, врачи решили не ампутировать всю руку, ограничившись лишь удалением суставов и сухожилий, задетых осколками. День победы Эдуард Рубенович до конца жизни отмечал и как второй день рождения. Комиссованный, он возвращается в Ереван, пытается вернуть руку к жизни, придумывает и разрабатывает небольшую конструкцию в виде перчатки, которая позволяет ему играть левой рукой.

В 1946 году он поступает на теоретико-композиторский факультет Ереванской госконсерватории. Спустя пару лет вместе с другими музыкантами покидает консерваторию в знак солидарности с группой музыковедов, объявивших бойкот начавшейся в СССР борьбе с формализмом. Поступает в медицинский институт. Специализируясь на офтальмологии, Пашинян работает у профессора Бабкена Мелик-Мусяна, продолжая параллельно заниматься музыкой. Он пишет научные статьи по вопросам музыкальной теории и начинает работу над учебником по гармонии, столь нужным армянским студентам.

По просьбе друзей Эдуард Рубенович возвращается в музыку – на сей раз окончательно. С 1951 года преподает в музыкальном училище имени Романоса Меликяна, с 1961 года является старшим преподавателем Ереванской консерватории, с 1971-го – доцентом, а затем и профессором кафедры теории музыки. Помимо учебника по гармонии на армянском языке, за который получает ученую степень кандидата искусствоведения, он создает уникальную суперладовую тональную систему в армянской музыке, которая впоследствии будет высоко оценена в Москве: Эдуарду Пашиняну без докторского звания присуждается звание профессора Ереванской государственной консерватории. Вслед за признанием научных заслуг музыковеда в АССР ему присуждается звание заслуженного деятеля искусств.

Эдуард Рубенович – композитор, перу которого принадлежат хоровые произведения, фортепианные и инструментальные пьесы. Воспитанная им плеяда учеников составила в дальнейшем цвет армянского музыкального искусства, а его «школа» работает сегодня не только в Армении, но и за рубежом. Константин Петросян, Светлана Навасардян, Лусине Закарян, Арам Сатян, Армен Ананян, Рузанна Степанян, Роберт Амирханян, Арташес Карталян, Давид Азарян, Артур Сатян – таков неполный перечень именитых воспитанников Эдуарда Рубеновича, для которых Пашинян был не просто видным ученым и педагогом, но и проводником в мир музыки.

Арам САТЯН, композитор, председатель СК Армении: «Очень важно в начале пути встретить настоящего педагога, которого будешь уважать, любить, ценить. Мне, как и всем студентам Пашиняна, в этом отношении очень повезло. У Эдуарда Рубеновича было редкое умение совмещать строгость и доброжелательность. Это заставляло нас быть более ответственными. Позже его умения (в какой-то мере) "по наследству" перешли к нам, его ученикам. Студенты Пашиняна всегда выделялись – школа и "выправка" были видны сразу. Мы были намного подкованнее своих сокурсников, потому как не быть таковыми, являясь учениками Пашиняна, попросту не представлялось возможным. Даже самый ленивый и, возможно, не особо одаренный студент через энное время "расцветал" на глазах, преображался. ...Он любил повторять: "В музыкальной школе вам семь лет объясняли, чего в музыке делать нельзя, – я же буду учить вас тому, что можно. Пробуйте, дерзайте!"»

Есть много историй, связанных с его именем. «Ты настоящая армянская певица, в твоем голосе мощь и скорбь, сила и свет армянского народа. Какая ты Светлана? Ты настоящая Лусине!» – сказал как-то Эдуард Рубенович своей ученице Светлане, которую мир узнает под именем Лусине Закарян.

Михаил КОКЖАЕВ, композитор, профессор Ереванской госконсерватории: «Человек-легенда, корифей армянского музыкознания – той его части, которая относится к фундаментальным основам музыкальной теоретической науки. Его вклад в музыкальную теорию, и не только относимую к национальному искусству, неоценим: созданные им учебники полифонии и гармонии представляют собой образцы учебных пособий для высшей школы музыки самого высокого достоинства. Если же вспомнить, что в мировой музыкальной педагогической практике за всю историю становления образовательного процесса было создано не более десятка достойных учебников музыкальной гармонии и полифонии, то Армения может гордиться самим фактом существования этих пособий, созданных волей и талантом армянского музыковеда».

Сегодня в музыкальном училище им. Р. Меликяна, у входа в класс, где работал Эдуард Пашинян, висит табличка в его честь. Союз композиторов Армении, НАН РА и Ереванская госконсерватория планируют провести в сентябре ученую конференцию, посвященную 100-летию этого выдающегося деятеля музыкального искусства.

Вместо послесловия. I том «Учебника гармонии» был издан в 1960 году, затем несколько раз переиздан, двухтомник – в 1987-м. В 1998 году вышел в свет последний труд – «Полифония» – на средства архиепископа Шаге Ачемяна. Сегодня эти книги – в весьма плачевном состоянии и в крайне ограниченном количестве – хранятся в библиотеках разных вузов. Хочется надеяться, что 100-летие Эдуарда Рубеновича станет наконец для соответствующих структур поводом обратиться к вопросу переиздания этих трудов. И уж тогда с чувством исполненного долга можно будет преклонить голову и сказать: «С юбилеем, Мастер!»