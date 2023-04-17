Понедельник, 17 Апреля 2023 15:49

АрмИнфо. В Ереване, 21 апреля в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна, состоится первый сольный концерт выдающейся российской пианистки Полины Осетинской.

На ереванском концерте Полина Осетинская представит концертную программу <Музыка Барокко в авторском кино>, в которой прозвучат произведения Баха, Генделя, Пёрселла, Рамо и других выдающихся композиторов этой эпохи. Последние были использованы в культовых фильмах режиссеров ХХ века, в частности Стэнли Кубрика, Ингмара Бергмана, Андрея Тарковского, Фрэнсиса Форда Копполы и Ларса фон Триера.

Осетинская выступит в Армении по приглашению благотворительного фонда Primavera Foundation of Armenia в сотрудничестве Филармоническим оркестром Армении.

Все средства, вырученные с концерта, будут направлены на реализацию образовательных программ в области классической музыки для армянских детей.

Как сообщает пресс-служба Национального филармонического оркестра Армении, помимо концерта пианистка проведет в Армении бесплатный мастер-класс для молодых талантливых музыкантов.

В творческой биографии Осетинской выступления с оркестром Теодора Курентзиса MusicAeterna, оркестром Мариинского театра, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром им. Е.Ф. Светланова, Филармоническим оркестром Токио. Пианистку можно услышать в Carnegie Hall (Нью-Йорк), Musicverein в Вене, концертном зале Barbican в Лондоне, в Teatro Argentina в Риме, крупнейших залах и фестивалях России, Европы, Америки и Азии.

Среди сценических партнеров Осетинской такие выдающиеся имена как Теодор Курентзис, Владимир Спиваков, Лоран Петижерар, Туган Сохиев, Александр Сладковский, Василий Синайский, Андрей Борейко, Дмитрий Лисс, Герд Альбрехт, Ян-Паскаль Тортелье, Томас Зандерлинг.

Стоит отметить, что Полина Осетинская - автор нашумевшей книги <Прощай, грусть>, вышедшей в 2008 году, и переизданной в 2022г.

Отметим, что благотворительный фонд Primavera Foundation of Armenia действует в Армении с 2021 года. Деятельность Фонда направлена на международную интеграцию армянской культуры и артистов, открытие и поддержку молодых армянских музыкантов. Посредством реализации образовательных программ Фонд способствует развитию в Армении исполнительского искусства и арт-менеджмента.