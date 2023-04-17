Понедельник, 17 Апреля 2023 15:10

АрмИнфо.Оперативники Араратского управления Полиции избили следователя СК. Один из них занимался также сбытом наркотиков.

Согласно информации генеральной прокуратуры, 3 октября 2022 года оперуполномоченные Араратского управления Полиции В.С. и С.К., достигнув преступного сговора, избили следователя Араратского управления Следственного комитета, причинив ему легкие телесные повреждения.

Следственный департамент СНБ получил данные о том, что оперуполномоченный В.С. также был причастен к незаконному сбыту наркотиков: с помощью своего близкого друга М.Г. передал Г.П. 0,52 грамма наркотика <Марихуана>.

Также было установлено, что оперуполномоченный В.С., проходящий службу в системе Полиции с 2009 года, а с 2018 года занимающий должность старшего оперуполномоченного Араратского управления, зная о том, что его близкий друг М.Г. регулярно занимается кражей и сбытом краденного, не принял мер к предупреждению, выявлению и привлечению М.Г. к ответственности.

В ходе предварительного следствия органом, ведущим производство, была избрана мера пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого В.С. Дело было предано в суд, но Антикоррупционный суд отклонил ходатайство о заключении его под стражу, на что надзирающим прокурором была подана жалоба в особом порядке.

10 апреля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило уголовное дело, по которому С.К. И В.С. было предъявлено обвинение по ч 2, п 5 статьи 171, УК РА (причинение легкого вреда здоровью группой лиц), а В.С. еще и по ч. 1, ст. 266, УК РА от 18.04.2003 г. (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями). Обвинение предъявлено также М.Г. по ч. 1 , ст. 38-266 УК РА от 18.04.2003 г. (пособничество в незаконном сбыте наркотиков).

В этот же день в Генеральную прокуратуру поступило постановление Апелляционного суда по уголовным делам об удовлетворении ходатайства прокурора о проведении специальной проверки и применении ареста как меры пресечения в отношении оператора В.С. Последний явился в исправительное учреждение и был арестован. 13 апреля 2023 года дело с обвинительным заключением, было передано в Антикоррупционный суд.