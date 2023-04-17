Понедельник, 17 Апреля 2023 15:09

АрмИнфо. Фонд природы Кавказа (CNF - Caucasus Nature Fund), Институт ботаники им. А. Тахтаджяна и Министерство окружающей среды Армении объявили о старте сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба CNF, стороны запустили 5-летнюю программу по мониторингу растений, в рамках которой будут проведены полевые исследования в 4 ООПТ (особо охраняемых природных территориях) Министерства окружающей среды.

Для осуществления работ Фонд направил 300 тыс. евро, а также предоставил 11 компьютеров и кроссовер Renault Duster.

Согласно источнику, CNF подписал меморандум о сотрудничестве также с Центром гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении для проведения совместного мониторинга биоразнообразия растений.

Отметим, что Фонд природы Кавказа уже более 10 лет оказывает поддержку особо охраняемым территориям в Армении, софинансируя текущие расходы. По положению на 2020 год Фонд предоставил Армении в качестве содействия более 5 млн. евро