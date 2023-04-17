Понедельник, 17 Апреля 2023 15:02

АрмИнфо.14 апреля 2023 года, в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялся «круглый стол» на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве».

В мероприятии приняли участие представители международных и национальных средств массовой информации, частных СМИ, профильных министерств и ведомств Туркменистана, пресс-атташе дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, эксперты и специалисты в области информационно-коммуникационной политики, а также преподаватели и студенты факультета международной журналистики ИМО МИД Туркменистана.

В рамках обширной повестки дня были обсуждены различные аспекты и направления международной информационной деятельности.

Открывая работу «круглого стола», заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова отметила огромную роль, которая принадлежит средствам массовой информации в современном медийном пространстве. В этом контексте, она подчеркнула, что нынешний формат взаимодействия выступает платформой для обсуждения значимости СМИ в налаживании связей в международном информационном поле, носит конструктивный и сближающий позиции характер.

Было констатировано, что Правительство Туркменистана выдвигает приоритетные задачи перед отечественной медийной сферой. Сегодня назрела необходимость более активного продвижения в глобальном цифровом пространстве оперативных и достоверных сведений о Туркменистане, новостных сообщений о происходящих в стране преобразованиях и достижениях, изучения лучшего мирового опыта, появления новых форматов и стандартов вещания, печати, электронной прессы. Наряду с этим, отмечена целесообразность дальнейшего совершенствования и активизации деятельности частных СМИ в Туркменистане.

Было особенно заострено внимание на инициативах Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова касательно регионального сотрудничества в медийном пространстве, озвученных на 4-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В частности, речь шла о противоправном использовании информационных технологий, насаждении извне идей и установок, идущих вразрез с историческими традициями народов Центральной Азии, базовыми ценностями и вековыми устоями их жизни.

В этой связи, озвучено предложение приложить совместные усилия, для того, чтобы Центральная Азия оставалась зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.

В данном контексте, выдвинута идея проведения центральноазиатского медиафорума, посвящённого проблемам безопасности, с участием государственных информационных агентств, средств печати, электронных средств массовой информации.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Посол Джон МакГрегор в ходе своего выступления отметил, что вопросы развития СМИ занимают важное место в повестке дня Организации. При этом данный «круглый стол» является ярким примером конструктивного сотрудничества между Правительством Туркменистана и Центром ОБСЕ в Ашхабаде в сфере развития СМИ. Инициатива проведения нынешнего форума в Ашхабаде свидетельствует о возрастающей роли Туркменистана в продвижении обязательств в рамках ОБСЕ и, тем самым, показывает стремление занять активную позицию в международном медиа-пространстве.

Затем работа «круглого стола» продолжилась в рамках двух сессий, посвящённых вопросам информационной устойчивости в ХХI веке и информационной политики в контексте широкого развития социальных сетей. В ходе сессий, при активном участии международных экспертов ОБСЕ Марека Бекермана и Якуба Парусинкого, состоялся обмен мнениями по таким актуальным проблемам современности как роль государства в создании устойчивого информационного пространства, аспекты медиа грамотности в обществе, развитие информационной осведомлённости среди молодёжи, вопросы борьбы с дезинформацией и фейковыми вбросами, а также значимость образования и постоянного профессионального совершенствования журналистов в противодействии вышеобозначенных вызовов и проблем в медийном поле.

Принимающие участие отметили важную роль социальных сетей и PR-технологий в современном цифровом информационном пространстве, а также вопросы взаимодействия государства и медиа-сообществ. В данном контексте, были обсуждены аспекты эффективного использования социальных сетей, как важного инструментария коммуникаций и культурного обмена.

По итогам сессий проведено интерактивное общение в формате «вопрос-ответ», в ходе которого состоялся обстоятельный и конструктивный обмен мнениями по вопросам и темам, вынесенным на повестку форума. Большой интерес был проявлен к учебному процессу и созидательной работе будущего поколения журналистов, обучающихся в стенах Института международных отношений МИД Туркменистана.

Участники «круглого стола» отметили роль и конструктивную деятельность Туркменистана в вопросах тесного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в регионе и за его пределами в информационно-коммуникационной сфере.

Также состоялся осмотр участниками выставки специализированных внешнеполитических изданий, развёрнутой на полях круглого стола.